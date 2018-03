Hotel auf Stelzen: Großer Widerstand

In dem Artikel: „Gegen das Hotel auf Stelzen“ vom 21. Februar wird die Botschaft vieler Bürger in Form von diesen Unterschriften vom Stadtoberhaupt fast ins Lächerliche gezogen und nicht auf die Problematik eingegangen, die in diesem Objekt steckt.

Menschen, die am Main in einem geschützten Überschwemmungsgebiet einmal etwas errichten wollten, wissen von den Behörden: In einem Hochwassergebiet, das gleichzeitig unter Landschaftsschutz gestellt ist, darf man nichts bauen, nichts zubetonieren und muss alles vermeiden, was den Wasserabfluss stört. Dieser Grundsatz scheint aber nur für den normalen Bürger, nicht aber für Investoren zu gelten. Denn nun soll auf städtischem Grund direkt am Main im Hochwasser- und Landschaftsschutzgebiet ein Hotel auf Stelzen mit 55 Betten gebaut werden.

Fast 800 Unterschriften von Volkacher Bürgern hat der Bund Naturschutz in kürzester Zeit gegen das Projekt gesammelt und dem Bürgermeister Peter Kornell in einer Stadtratssitzung übergeben. Wer meint, dass dieses Ergebnis als Botschaft des Bürgerwillens aufgefasst würde, sah sich getäuscht. Die Antwort des Stadtchefs „eine Unterschrift sei schnell geleistet“ muss von allen, die hier unterschrieben haben, wie eine Ohrfeige empfunden werden. Dabei ist die Sorge der Bürger, dass der riesige Kasten das Landschaftsbild der Stadt zerstört, sehr nachvollziehbar. Auch die Befürchtung lässt sich nachempfinden, dass ein solches Gebäude eine erhebliche Infrastruktur wie verdichtete Parkplätze und Zugangswege, Versorgungsleitungen, Kanalisation und so weiter benötigt, was dem Hochwasserschutz nicht zuträglich ist.

Der verharmlosende Begriff „Hotel auf Stelzen“ beruhigt mich nicht, denn die Säulen müssen so gewaltig sein, dass sie bei Überschwemmung tragen. Ich habe die Sorge, dass ein Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen geschaffen wird. Denn hier soll im Außenbereich eine intensive Bebauung vorgenommen werden, die unsere Vorfahren seit Jahrhunderten aus gutem Grund vermieden haben.

Für das Zubetonieren des Mainufers in den Gemeinden an der Mainschleife würden die Schleusen geöffnet. Deshalb sollten Bürgermeister und Stadtrat ihre Entscheidung, den städtischen Grund dem Investor zu überlassen, nochmals überdenken.

Bürgermeister und Stadtrat sollten sich auch vor Augen halten, dass in der Bürgerschaft schon ein großer Widerstand gegen die Pläne besteht. Beim Festhalten an der Entscheidung wird sich mit Sicherheit eine Gemeinschaft bilden, die mit einem Bürgerbegehren dagegen vorgehen wird. Und dieses wird mit Sicherheit anders ablaufen und ausgehen wie das Begehren des Spielplatzes, das Herr Kornell „etwas lächerlich“ auf die Seite geschoben hat.

Elmar Erhard,

97332 Volkach