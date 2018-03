Hort wächst auf 125 Kinder

Der Hort in Volkach, untergebracht im Kloster St. Maria in den Räumen der Mädchenrealschule, wächst permanent weiter.

Vor gut zwei Jahren hatte die Stadt einen Bedarf von 115 Plätzen anerkannt, doch wegen der aktuell großen Nachfrage wächst diese Zahl ab dem kommenden Schuljahr auf 125. Dafür musste der Stadtrat über die Anerkennung für den gestiegenen Bedarf befinden, was nach einer kurzen Debatte auch einstimmig geschah.

„Der Hort ist eine prächtige Einrichtung“, lobte Bürgermeister Peter Kornell in der Sitzung am Montagabend den Hort, „dass es ihn gibt, ist segensreich, das Personal ist pädagogisch sehr gut ausgebildet und leistet wirklich klasse Arbeit.“

Der enorme Vorteil gegenüber der offenen Ganztagsschule der Haupt- und Mittelschule: der Hort ist auch in den Ferien geöffnet, bis auf drei Wochen in den Sommerferien und wenigen weiteren Tagen im Jahr. In der Schulzeit werden die Kinder bis 16.30 Uhr betreut (freitags bis 16 Uhr), und in den Ferien öffnet der Hort um 7.30 Uhr.

Klappt gut

Zielgruppe des Hortes war seit seiner Gründung 1987 bis zum August 2012 Schulkinder der ersten bis zur neunten Klasse, und gestartet wurde mit 30 Kindern und vier Erzieherinnen. Ab August 2012, als die Mittagsbetreuung der Mittelschule ihre Arbeit aufnahm, besuchen nur noch die Grundschulkinder den Hort.

Die Kinder gehen nach Schulschluss selbstständig zum Hort, „und das klappt ganz gut“, so der Bürgermeister, „es ist schon nett anzuschauen wenn die Kleinen so tröpflesweise unterwegs sind“.

Im Hort selbst erwartet die Kinder nicht nur ein schmackhaftes Essen aus der Klosterküche und die dann zu erledigenden Hausaufgaben. Vielmehr bietet das elfköpfige Team unter der Leitung von Inka Bäuerlein ein Paket an Angeboten für die Kinder, und zum Toben und Spielen steht die Anlage der Mädchenrealschule zur Verfügung. Vernetzt ist der Hort mit der Grundschule und der Mädchenrealschule, Jugendamt, Schulpsychologen, Logopäden, Ergotherapeuten sowie Bücherei und Schwimmbad.

Die fast ganzjährige Betreuung kostet je nach Buchungsart zwischen 71 und 145 Euro im Monat, ohne Mittagessen 35 bis 85 Euro. „Dafür“, so der Bürgermeister „bekommen die Eltern und die Kinder dank des pädagogisch geschulten Teams eine Leistung, die dieses Geld auch wert ist.“