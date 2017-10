Hohlmeier hält nichts von Obergrenzen

„Die Regierungsbildung wird nicht einfach werden. Aber die CSU wird die Grundsätze ihrer Politik sicher im Auge behalten und auch offen sein für notwendige und sinnvolle Lösungen.“ Gerlinde Martin, Ortsvorsitzende der CSU Volkach, gab sich kämpferisch bei ihrer Begrüßungsrede im nicht ganz vollen Saal des Pfarrheimes in Obervolkach. Dorthin hatte die Partei zur politischen Kirchweih mit der Europaabgeordneten Monika Hohlmeier als geladen.

Erinnerungen

Ihr Stil und ihr Ton erinnerte an den Vater, als die Tochter von Franz-Josef Strauss und ehemalige Staatsministerin das schlechte Wahlergebnis der CSU in Bayern mit dem „katastrophalen Bundeswahlrecht“ zurückführte. Sie erklärte, dass viele Wähler den Erst-und Zweitstimmenmodus nicht begriffen hätten und durch die Abgabe einer „Protestzweitstimme“ den kleineren Parteien zu größeren Mehrheiten verholfen hatten.

Grenzen zu lange offen

„Wo liegen die Probleme in einem Deutschland, dem es so gut geht wie noch nie, aber jetzt trotzdem viele Angst haben, dass es ihnen demnächst schlecht geht?“, stellte sie eine rhetorische Frage, die sie selbst beantwortete: „Es ist die Asylproblematik. Die Zeit, in der man unkontrolliert über die Grenzen konnte waren viel zu lange“, so Hohlmeier. „Die Massen der unkontrollierten Einwanderer haben unser geordnetes Kommunalwesen total durcheinander gebracht“, sagte sie mit Hinweis auf die Bevölkerung in den grenznahen Gebieten und sprach dann einige Lösungsmöglichkeiten an. Wie ein roter Faden zog sich dabei ihre Grundhaltung zur Asylproblematik durch: „Wir müssen in Afrika und den anderen Ländern Kontingente schaffen und dort entschieden, wer zu uns kommen darf. Lieber vorher aussuchen, als einen zurückschicken zu müssen, der schon da ist“, so ihr Credo, was vom Publikum mit Applaus bedacht wurde.

Für Zuwanderungsgesetz

Dadurch richtig in Schwung gekommen, fuhr die Rednerin fort mit Aussagen, die in einigen Punkten nicht mit der Parteilinie deckungsgleich waren: „Warum finanzieren wir einen so großen Apparat beim Bundesamt für Migration mit tausenden von Mitarbeitern? Wir brauchen keine Obergrenze, wir brauchen ein Kontingent für Asyl und dann kann sich Deutschland überlegen, ein geordnetes Zuwanderungsgesetz zu machen, bei dem wir vorher schon wissen, wer zu uns kommt, nach klaren Kriterien.“

Das Thema Sicherheit

Nach dem Thema Flüchtlinge warf Hohlmeier einen weiteren Blick auf das globale Geschen und die Sicherheitslage in aller Welt. Ein wichtiger Punkt war für sie die Bedrohung durch Länder wie Nord-Korea, Türkei und Russland. „Die Welt ist gefährlicher geworden“ und „der russische Bär bewegt sich“, rief sie mahnend aus. „Das alte System der Sanktionen nützt zum Beispiel beim Erdogan nicht mehr viel. Der kann in Russland alles bekommen, was er will.“

Neben aller Angriffslust wirkte die Europapolitikerin auch nachdenklich bei der Frage nach der politischen Zukunft der Bundesrepublik Deutschland, wenn es in Berlin zu einer Jamaika-Koalition kommen sollte: „Ich kann dazu nichts sagen – das entscheidet die Partei.“