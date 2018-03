Hoher Schaden

Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag in Marktsteft auf dem Tiefenstockheimer Weg. An der Kreuzung zur Straße Im Spargel übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten VW eines 26-jährigen Mannes und stieß mit diesem zusammen. Laut Polizeibericht entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von 22 000 Euro.

Auf der Staatsstraße zwischen Volkach und Schwarzach ist es am Donnerstagmittag bei einem Überholmanöver zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei wollte ein 79-jähriger Rentner mit seinem Opel Zafira einen Pkw überholen, der hinter einem langsam fahrenden landwirtschaftlichen Gespann fuhr. Als sich der Opel-Fahrer bereits auf Höhe des Pkw befand, scherte die 53-Jährige Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus und berührte den Opel. Dieser wich nach links aus und touchierte einen Leitpfosten. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 550 Euro. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10 in Verbindung zu setzen.