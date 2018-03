Hoher Schaden bei Einbruch in Rohbau

Beim Einbruch in einen Rohbau machten Diebe reichlich Beute, teilt die Polizei mit. In der Nacht auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in der Wiesentheider Straße in Abtswind in eine Baustelle ein. Vermutlich mit einem Transporter oder Lkw transportierten die Diebe viele hochwertige Arbeitsmaschinen, die für den Metall- und Elektrobau verwendet werden, aus der im Bau befindlichen Lagerhalle ab.

Die geschädigten Firmen beziffern den Gesamtschaden auf über 50 000 Euro. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei bitte um Hinweise unter Tel. (0 93 21) 14 10.