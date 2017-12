Hohe Investitionen in Mainstockheim geplant

Große Investitionen hat sich der Gemeinderat Mainstockheim für das kommende Jahr vorgenommen. Das zeigte sich in der Ratssitzung am Donnerstagabend, als es um die Beratung und Verabschiedung des Haushalts 2018 ging: Der Vermögenshaushalt steigt gegenüber dem laufenden Jahr um fast 70 Prozent auf gut 4,7 Millionen Euro. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs und Kämmerer Michael Schmitt hatten das Zahlenwerk gut vorbereitet, denn es gab in der Beratung kaum Fragen, keine Diskussionen und bei der Verabschiedung auch keine Gegenstimmen.

Grundlage für die hohen Investitionen ist die Prioritätenliste, die von den Ratsmitgliedern zuvor bestimmt worden war. Die vier meist genannten Punkte der Liste sollen im kommenden Jahr in Angriff genommen und wenn möglich auch umgesetzt werden. Da steht an erster Stelle die Erweiterung des Kindergartens, die wohl auf einen Neubau hinauslaufen wird. Hierfür sind im Haushalt gut eine Million Euro angesetzt, die allerdings auf zwei Jahre verteilt und knapp zur Hälfte bezuschusst werden.

Drängend ist auch die Sanierung der Steinbrüche, unterirdische Stollen, die gesichert werden müssen. Hierfür sind 550 000 Euro vorgesehen, wobei rund 50 Prozent an Zuschüssen fließen könnten. 400 000 Euro sollen in die Dachsanierung des „Stern“ investiert werden, auch her werden Zuwendungen in Höhe von 140 000 Euro erwartet.

Komplett ins Jahr 2018 genommen ist die Erschließung des ersten Abschnitts des Baugebiets An der Wunn. Straßenbau, Kanal, Wasser summieren sich dafür auf rund 2,3 Millionen Euro. Dem stehen Einnahmen an Grundstücksverkäufen im Baugebiet von 2,4 Millionen Euro entgegen. Allerdings wird nicht damit gerechnet, dass die komplette Umsetzung des Vorhabens schon 2018 gelingen wird, da noch nicht einmal eine Erschließungsplanung vorliegt. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist das geplante Bürgerbegehren gegen das Baugebiet. Sollte ein Bürgerentscheid erfolgreich sein, ruht das Vorhaben eh erst einmal für ein Jahr.

Insgesamt hat der Haushalt 2018 für die Gemeinde Mainstockheim ein Volumen von rund 8,6 Millionen Euro, eine Steigerung um 30 Prozent gegenüber dem laufenden Jahr, die hauptsächlich den großen Investitionen geschuldet sind. Finanziert werden sollen die Investitionen zum einen durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 314 000 Euro, von denen nach Abzug der Schuldentilgung allerdings nur noch 152 100 Euro verbleiben. Zum anderen durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 870 000 Euro, die sich aus dem Überschuss aus dem Jahr 2017 bildet.

Neue Kredite sind weder für das Jahr 2018 noch für die Folgejahre vorgesehen. Wobei ein Unsicherheitsfaktor die Gesamtlage ein wenig trübt: Das Ergebnis der Kanalbefahrung könnte dringende Kanalsanierungen zur Folge haben.