Hohe Auszeichnung für Alfred Schnabel

Bei einer Ehrungsveranstaltung der Rot-Kreuz-Bereitschaften in Bayern an wurde Alfred Schnabel aus Buchbrunn mit dem Ehrenzeichen in Gold für BRK-Ausbilder ausgezeichnet. Diese hohe Auszeichnung wurde ihm verliehen, da er seit vielen Jahren eine Stützte für die Ausbildung im Kreisverband Kitzingen ist, wird mitgeteilt.

Alfred Schnabel engagiert sich auch als Helfer in der Psychosozialen Notfallversorgung und als Bereitschaftsleiter von Mainstockheim/Buchbrunn. Dennoch stehe er zuverlässig als Ausbilder in Erster Hilfe zur Verfügung. Sein Fachwissen gibt er auch an neue Ausbilder weiter.

Begleitet wurde er an seinem Ehrentag vom stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter Jörg Müllender. Lobende Worte gab es vom BRK-Präsidenten Theo Zellner und der komplett anwesenden Landesbereitschaftsleitung.