Hoftor angefahren

Am Mittwochmorgen wurde am Tor des Bauhofes in der Dimbacher Straße in Volkach ein Schaden festgestellt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Schaden am Dienstagabend durch einen Kleintransporter verursacht worden sein dürfte. Es stellte sich schließlich heraus, dass ein 25-jähriger Autofahrer beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug gegen das Rolltor stieß, den Vorfall aber nicht gemeldet hatte. Er konnte aber aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ermittelt und überführt werden. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 600 Euro.