Hoffen auf mehr Besucher: Musikalischer Adventsbasar

Die Macher des Adventsbasars in Großlangheim haben sich mit der langjährigen Organisatorin des Adventskonzertes „Kinder für Kinder“, Petra Sterk, einen neuen Ablauf ausgedacht und hoffen auf regen Besuch in der Jakobuskirche, die an diesem Nachmittag einmal mehr als „Konzertsaal“ genutzt wird. Dort präsentieren die teilnehmenden Musik- und Gesangsgruppierungen am Sonntag, 3. Dezember, ab 14 Uhr im halbstündlichen Wechsel Ausschnitte aus ihren Weihnachtsprogrammen, heißt es in einer Mitteilung. Mit dabei sind neben den Pfarrgass-Sängern aus Kleinlangheim der Kinderchor und die Projektgruppe „Tonart“ des MGV Großlangheim, die Gitarrengruppe , und der Männerchor des MGV jeweils in der Kirche. Den Abschluss bilden um 17 Uhr draußen auf dem Kirchplatz die Großlangheimer Musikanten.

Der Eintritt in die Kirche ist frei, willkommene Spenden gehen dieses Jahr an das Erich-Kästner-Kinderhaus in Mainbernheim.