Höpper-Elfer: 33 Jahre Narretei

Wenn die Albertshöfer Höpper-Elfer am 11. November in die Session 2017/18 starten, ist dies ein Startschuss für eine besondere Session, feiern die Höpper doch heuer ihr 33-jähriges Bestehen. Mit einem Kommersabend am 17. November und einem Jubiläumsabend am 18. November feiern die Karnevalisten mit dem Gesellschaftspräsidenten Elmar Gimperlein an der Spitze ihren närrischen Geburtstag.

Beginn mit zwölf Mitstreitern

Begonnen hatte alles in der Faschingssession 1985/86, als zwölf Mitstreitern um den heutigen Ehrenpräsidenten Paul Weltner die Höpper-Elfer als Abteilung des TSV Albertshofen aus der Taufe gehoben hatten. Als Patenverein und Geburtshelfer fungierte damals die Narrengilde Grün-Weiß Laub. In den ersten Jahren der närrischen Gesellschaft wurden viele Gruppen gegründet und die Gesellschaft trat den Karnevalsverbänden Förderation Europäischer Narren (FEN) und Fastnachtsverband Franken (FVF) bei. Schon in den Anfangsjahren organisierten die Höpper-Elfer in der Faschingszeit zwei Prunksitzungen, die mit einer Mischung aus Eigenakteuren und Tänzern sowie mit Gastensembles und Büttenredner dem Publikum immer kurzweilige und unterhaltsame Abende bescherte.

In der Session 1995/1996 krönten die Höpper-Elfer im elften Jahr ihres Bestehens ihr erstes Prinzenpaar, die Prinzenpaar-Tradition hat bis heute Bestand und am 17. November wird das nächste Prinzenpaar präsentiert. Vor der Jahrtausendwende waren die Albertshöfer in unserer Region bekannt mit den Gruppierungen „Die Wengertstupfler“, „Die Gernert?s Buam“ sowie das Büttenduo „Vinzenz und Andres“. Nach 1996 bauten die Höpper-Elfer erstmals einen Faschingswagen und sie waren drei Jahre Gastgeber für Faschingssitzungen der Arbeiterwohlfahrt.

Elferratswagen neu aufgebaut

Seit der Session 2002/03 sind die Albertshöfer auch Ausrichter der VdK-Landkreisfaschingssitzung. Das erste Tanzmariechen sowie ein Tanzpaar fanden sich auch damals hier in den Reihen der Höpper-Elfer.

In den vergangenen zehn Jahren bauten sie den Elferratswagen neu auf und seitdem nahmen sie jährlich am größten Faschingsumzug in Würzburg sowie am Kitzinger Landkreisfaschingsumzug teil.

Das Prinzenpaartreffen des Höpper-Elfers erfreut sich seit Jahren über einen enormen Zuspruch aus ganz Bayern. Die TSV-Abteilung baute ihre Jugendarbeit zunehmend aus und seit ein paar Jahren gibt es die reine Bubentanzgruppe „Wild Boys“ in den Reihen des Höpper-Elfers. In der vergangenen Session richteten die Albertshöfer mit großem Erfolg und Zuspruch die 10. offenen Bayerischen Meisterschaften im Männerballett aus. Das Höpper-Männerballett nimmt seit Jahren bei verschiedenen Turnieren teil und schaffte es vor zwei Jahren bis zum bayerischen Vizemeister. Weit über die Landkreisgrenzen bekannt sind auch die Eigengewächse wie die jugendliche Büttenrednerin Emmi Wendemuth, die auch schon bei der Nachwuchssitzung des FVF auftreten durfte.

Närrische Höhepunkte

Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein und Sitzungspräsident Timo Gallena freuen sich mit dem gesamten Team der Höpper-Elfer auf die bevorstehende Jubiläumssession „33-Jahre Höpper-Elfer“. Die zwei Prunksitzungen, die VdK-Landkreissitzung, der Rathaussturm sowie das Prinzenpaartreffen werden die närrischen Höhepunkte sein und daneben auch ein bunter Nachmittag mit der Lebenshilfe am närrischen Donnerstag in Kooperation mit den Höpper-Goikerern.