Höhere Kosten bei Neubau der Kinderkrippe Volkach

Für den Neubau der Kinderkrippe mitsamt des Anbaus der Kindergartengruppe musste der Stadtrat Volkach mehrere Gewerke vergeben: Heizungs-, Lüftungs- und Elektroinstallationen. Genauer gesagt war die nachträgliche Zustimmung des Gremiums notwendig, weil der Bürgermeister schon vorab in einer Eilvergabe sämtliche Aufträge vergeben hatte. Alle Ausschreibungen verliefen beschränkt, „was bedeutet, dass wir in allen drei Fällen 21 Firmen angeschrieben haben, deren Arbeit wir kennen“, so der Bürgermeister. Alle Vergaben waren an die jeweils wirtschaftlichsten Firmen erfolgt.

Gestiegene Preise

Im Bereich der Sanitärinstallation hatten sechs Bieter ihre Gebote eingereicht. Den Zuschlag erhielt die Firma Schäffner aus Albertshofen, die die Arbeiten für 25 205 Euro erledigen wird (die Kostenschätzung lag bei 24 133). Die Kostenerhöhung begründete der Bürgermeister mit „gestiegenen Preisen in der Baubranche“. Schäffner wird auch die Heizungsinstallation vornehmen und hat beim Angebot von 28 153 Euro den Schätzpreis um knapp 3000 Euro unterschritten. In diesem Fall waren vier weitere Angebote eingegangen.

Gut 8300 Euro mehr als die Schätzung (38 340 Euro ohne Wartungsleistung und Stundenlohn) wird die Installation der Lüftungsanlage kosten. Mit fast 50 000 Euro setzte sich die Firma Schneider aus Oberleichtersbach (bei Bad Brückenau) gegenüber einem Mitbewerber durch. Weil alle Aufträge bereits vergeben waren, erübrigten sich auch Wortmeldungen seitens der Räte.