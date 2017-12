Hochachtung vor der Lebensleistung

Am Freitag zeichnete Staatssekretär Gerhard Eck im Beisein des Regierungspräsidenten Paul Beinhofer sowie zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Kirche und Gesellschaft Menschen aus der Region Würzburg mit dem Bundesverdienstkreuz aus.

Dieser staatliche Verdienstorden, erläuterte Eck, werde vom Bundespräsidenten auf Vorschlag des Ministerpräsidenten vergeben. Die gesamte Staatsregierung wolle mit der Ehrung „ihren Respekt, allerhöchste Hochachtung sowie Anerkennung“ für die bisherige Lebensleistung von Prof. Dr. Ulrich Konrad (Gerbrunn), Johanna Falk, Prof. Dr. Gert Feser (beide Würzburg) und Heike Kraft aus Obernbreit ausdrücken.

Im Fürstensaal der Würzburger Residenz verlieh Eck das Verdienstkreuz an Heike Kraft aus Obernbreit, Landkreis Kitzingen. Die 55-Jährige pflegt seit über zwei Jahrzehnten aufopferungsvoll ihre schwer körperlich und geistig behinderte Tochter Sina, hieß es in der Laudatio. Krafts Zwillinge Simon und Sina kamen 1991 zur Welt. Tochter Sina wurde schwerbehindert geboren. Sina kann nicht sprechen und muss in einem Spezialbett schlafen. Sie kann nur beschwerlich laufen.

Seit 2009 besucht Sina die Tagesförderstätte Kitzingen der Mainfränkischen Werkstätten und ist dort in einer kleinen Gruppe von Menschen mit Behinderung untergebracht. Die Pflegeaufgaben, die Heike Kraft in der Zeit der Anwesenheit ihrer Tochter zuhause verrichtet, sind umfangreich, da Sina in allen Lebenssituationen auf Hilfe angewiesen ist.

Diese Hilfe umfasst die gesamte Körperpflege, Toilettengänge usw. Dabei muss Kraft sehr viel Geduld aufbringen, da Sina vieles als unangenehm empfindet und sich deshalb oft verweigert. Auch bei den Mahlzeiten ist ständige Unterstützung nötig. Heike Kraft bereitet das Essen zu, zerkleinert es und leistet ihrer Tochter Assistenz beim Essen. Mit zu den größten Belastungen und Herausforderungen gehört es, dass Sina im Alltag ständig Aufsicht benötigt, und zwar zum einen aufgrund der Epilepsieerkrankung, zum anderen aufgrund ihrer hochgradig kognitiven Beeinträchtigung.

Sina agiert oft blitzschnell, ohne selbst die Folgen abschätzen zu können, und bringt sich dabei in Gefahr. Ihre Stimmungsschwankungen und ihr ausgeprägter eigener Wille bringen eine erhebliche nervliche Belastung für die Mutter mit sich. Dennoch betreibt sie mit Ausdauer und viel Mühe liebevoll die Pflege und die Betreuung ihrer Tochter mit dem Ziel, deren Leben gut und im Kreise der Familie zu gestalten, heißt es abschließend in der Würdigung.