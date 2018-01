Hobbymusiker mit zwei rechten Händen

Karl Weiskopf aus Kitzingen feierte 95. Geburtstag. Zu den ersten Gratulanten zählten Pfarrer Uwe Bernd Ahrens und Aldo Michalek, Vorsitzender des Wander- und Vergnügungsclubs Germania (im Bild rechts). Seit 1963 hält Weiskopf dem Club die Treue und hat als Musiker den Verein stets unterstützt und mit seiner Musik für gute Laune gesorgt, sagte Michalek. Karl Weiskopf wurde als zweites Kind der Eheleute Ludwig und Margarete Weiskopf (geborene Weiler)in Kitzingen-Etwashausen geboren. Bei der Firma Huppmann absolvierte er 1937 eine Lehre als Stahlbauschlosser, 1940 wurde er dienstverpflichtet auf den Fliegerhorst Kitzingen und Berlin Tempelhof. Nach Einzug zum Wehrdienst war er ab 1943 mit der JU 52 als Bordmechaniker in Frankreich, Italien und dem Baltikum im Einsatz. Im März 1945 wurde das Geschwader aufgelöst und er musste an die Front. In Österreich kam er in amerikanische Gefangenschaft. Am 31. Mai 1945 war er wieder zu Hause und fand bei Huppmann wieder Arbeit.1946 zog es ihn der Liebe wegen nach Finsterwalde. Mit seiner Frau Ilse kam er 1947 wieder nach Etwashausen und man beschloss, ein kleines Häuschen zu bauen. „Geld hatten wir keines, aber zwei rechte Hände“, so der Jubilar. Alles wurde in Eigenregie gebaut. 1948 wurde Sohn Ludwig geboren, 1958 folgte Tochter Sabine. 1961 legte Weiskopf die Prüfung zum Industriemeister ab und arbeitete als Meister bei den Fulgurit-Werken in Dettelbach. Das kleine Häuschen wurde zwei Mal vergrößert. 2005 erlitt seine Frau einen schweren Schlaganfall. „Durch den guten Zusammenhalt meiner Familie konnte ich sie zehn Jahre lang zu Hause pflegen“. Im Februar 2015 starb die Ehefrau mit 94 Jahren. Mit seiner Gesundheit sei er zufrieden, sagt Karl Weiskopf. Vor allem die Musik hält ihn jung. Viele Jahre spielte er als Hobbymusiker in Kitzingen und weit über die Landkreisgrenzen hinaus und war auch Mitglied der Knauf-Kapelle Iphofen. „Ich sitze fast jeden an meiner Musikanlage am Keyboard und spiele, um meine geistige Frische zu erhalten“. Text/