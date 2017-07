Hitze und Schafskälte bleiben aus

Der Juni reiht sich nahtlos in die Serie der warmen und trockenen Monate des Jahres 2017 ein. Am Ende war er fast drei Grad wärmer als im Durchschnitt. Beim Regen gab es zwar am Ende noch einen Nachschlag. Das langjährige Mittel von gut 68 Litern pro Quadratmeter hat er mit 50 Litern aber verfehlt.

Halbzeit

Ende Juni ist auch Zeit für eine Halbjahresbilanz. Bei den Niederschlägen hat Thomas Karl am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen bisher 224 Liter aus den Messbechern geholt. Damit fehlen seit Januar 68 Liter. Rechnet am den trockenen Dezember mit, sind des über 100 Liter pro Quadratmeter. Damit das Jahr am Ende seinen Durchschnittswert von 590 Litern erreicht, muss in den nächsten Monaten noch einiges passieren.

Regen zum Abschied

Der Juni, eigentlich wegen der vielen Gewitter ein niederschlagsreicher Monat, hat es auf acht Regentage und am Ende 50 Liter gebracht. Allerdings hat es nur an fünf Tagen spürbar, das heißt, mehr als einen Liter pro Quadratmeter geregnet. In Kitzingen hat sich der Juni am 29. mit noch einmal 22 Litern verabschiedet.

Gold wert

„Das allerdings war Gold wert“, sagte der Pflanzenexperte und meinte damit vor allem Rüben und Mais. Allerdings ist die Sache noch nicht durch. Weil viel Wasser im Boden fehlt, ist auch in den nächsten Wochen Regen wichtig.

Zu spät für Getreide

Für Roggen, Weizen und das andere Getreide kam der Regen allerdings zu spät. Nach einem guten Start ins Jahr und hohen Erwartungen, rechnen die Bauern nur noch mit einem durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Ertrag beim Getreide. Beim Winterweizen hat inzwischen die Ernte begonnen, so Karl. Wenn das Getreide abgetrocknet ist, werden die Mähdrescher in den nächsten Tagen unterwegs sein.

Plus 2,9 Grad

Bei den Temperaturen ist der Juni am Ende bei 19,7 Grad gelandet. das sind 2,9 Grad mehr als im Durchschnitt. „Das ist ein Haufen Holz“, sagte Karl. Der heißeste Tag wurde am 22. Juni mit 33,3 Grad gemessen. Die kälteste Nacht brachte der 8. Juni mit 8,4 Grad. Auffällig für einen Juni: Die sonst oft übliche längere Hitzeperiode ist ausgeblieben. Nur an vier Tagen stieg das Thermometer über 30 Grad. Dafür war es an 17 Tagen über 25 Grad warm. „Ein durchgehend warmer Monat“, fasst Karl zusammen. Aber auch von der Schafskälte, die eigentlich typisch für den Juni ist, war nichts zu merken.

Viel Sonne

Bleiben noch die Sonnenstunden und die liegen mit 267 erwartungsgemäß hoch. Dass es noch mehr werden können zeigen die 290 Stunden von 2014. Es geht aber auch ganz anders. Beispielsweise 2007, wo sich die Sonne nur an 186 Stunden zeigte.