KITZINGEN vor 58 Minuten

Hinweis an beschädigten Pkw angebracht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde am Neuer Weg in Kitzingen ein geparkter Pkw beschädigt. Ein 54-jähriger Verkehrsteilnehmer blieb beim Einfahren in eine freie Parklücke mit seinem Fahrzeug an dem Pkw hängen. Die verständigte Polizei brachte an dem Pkw einen Hinweiszettel an.