Himmlische Keramik und Krippen

Wie der Name schon sagt, nimmt sich die Markt Einersheimer Familienweihnacht etwas aus dem Reigen der Weihnachtsmärkte aus. Denn während sich die Papas bei winterlichen Temperaturen meist an Glühwein oder Feuerzangenbowle labten, stöberten die Frauen an den Ständen nach weihnachtlichen Accessoires. Derweil übten sich die Kids im Tannenzapfenwerfen, freuten sich über attraktive Gewinne beim Losestand des Kindergartens, bastelten im Kapitelsaal des Dekanats oder lauschten dem Bücherkino, bei dem Ulrike Offner die Geschichte vom Pinguin Paule erzählte. In den Räumen des Gemeinschaftshauses stellte der einheimische Handwerker Gerhard Koch seine Weihnachtskrippen-Werke aus und gab Einblicke in sein Schaffen in der Vorweihnachtszeit. Um die Kirche herum boten die Verkäufer viele Deko-Sachen wie hölzerne Weihnachtssterne und „himmlische Keramik“ präsentierte Susanne Hirschberger aus Scheinfeld. Für weihnachtlichen Charme sorgte der Posaunenchor bei seinem Auftritt und mit Einbruch der Dunkelheit wurde das Ambiente durch den Lichterglanz noch stimmungsvoller.