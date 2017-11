Hilfe für lärmgestresste Anwohner

Von Peter Pfannes

Schwarzach Im Kampf um Lärmschutz an der Bundesstraße 22 erhalten die Anwohner in Stadtschwarzach und Hörblach-Nord jetzt Unterstützung von der Marktgemeinde. In ihrer Sitzung am Dienstag beschlossen die Mitglieder des Marktgemeinderats, das Anliegen der Anlieger zu unterstützen und deren Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 22 an die zuständigen Stellen beim Landratsamt Kitzingen und dem Staatlichen Baumt Würzburg weiter zu leiten.

„Die Anlieger fordern eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer entlang der Wohnbebauung“, trug Bürgermeister Volker Schmitt den schriftlichen Antrag eines Großteils der Anwohner in den Straßenzügen Stephansberger Weg, Goethestraße und Kolpingstraße vor. Derzeit ist für den betroffenen Streckenabschnitt von der Einmündung der Bamberger Straße in die B 22 bis zum Kreisverkehr (B22/Staatsstraße 2271) eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h angeordnet. Zusätzlich möchten die Anwohner, dass in diesem Teilabschnitt von beiden Seiten ein Schild mit der Aufschrift „Lärmschutz“ angebracht wird.

79 Anwohner der genannten Straßen hatten sich auf einer Unterschriftenliste eingetragen. In ihrer Begründung beklagen sich die Anlieger über die zunehmende Verkehrsbelastung auf der B 22 und den daraus resultierenden Lärm, besonders durch den Schwerlastverkehr. Aktuelle Verkehrszählungen liegen laut Bürgermeister Schmitt nicht vor. „Die Zahl der Fahrzeuge wäre schon interessant“, meinte Schmitt. Ralf Henninger sprach sich grundsätzlich für ein Tempolimit aus.

Der dritte Bürgermeister gab zu bedenken, dass „der Schuss“ nach hinten losgehen könnte. Wie kürzlich auf der ehemaligen B 22 bei Schwarzenau geschehen, könnten die Straßenverkehrsbehörden bei der Überprüfung der Situation das Tempo sogar auf 100 Stundenkilometer erhöhen. Peter Kuhn wies darauf hin, dass beim Ausbau der Autobahn A3 die B22 als Ausweichstrecke noch stärker befahren wird.

Weitere Punkte im Gemeinderat:

• Für die bevorstehende Generalsanierung des Egbert-Gymnasiums in Münsterschwarzach hat der Gemeinderat die Baustellenzufahrt auf das Gelände der Abtei festgelegt. Arbeiter und Lieferanten gelangen während der etwa dreijährigen Bauzeit über den öffentlichen Wirtschaftsweg Hammerwiesen zur Baustelle. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen müssen die Klostereinfahrt gegenüber dem großen Parkplatz in Münsterschwarzach nutzen.

• In eigener Sache hat der Marktgemeinderat den Bauantrag der Gemeinde zum Umbau und zur Erweiterung des Kindergartens St. Felizitas in der Sonnenstraße in Münsterschwarzach genehmigt. Im Neubau wird eine Lüftungsanlage für 80 000 Euro installiert.

• Pfarrerin Mareike Rathje will der örtlichen evangelischen Kirchengemeinde „ein Gesicht geben“. Die neue Geistliche für das Schwarzacher Becken und die Weininsel stellte sich und ihre Ziele im Ratsgremium vor. Die verheiratete Pfarrerin aus Oberfranken zieht momentan mit ihrer Familie in ihr neues Domizil in der Schlossgasse in Gerlachshausen um.

• Schwarzach beteiligt sich auch weiter am Mainschleifen-Express. Dieser befördert Fahrgäste vom Verkehrsverbund Nürnberg über Kitzingen und Dettelbach an die Mainschleife. Zugestimmt wurde für einen Zeitraum bis 2020 unter der Voraussetzung, dass sich alle bisherigen Partner wieder daran beteiligen und der Landkreis die Linie zu 50 Prozent fördert.

• Dem Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung in Schwarzenau (LVFZ) wurde der Neubau eines Güllebehälters genehmigt. Er wird unmittelbar neben den vier bereits existierenden Güllebehältern errichtet.

• Die Friedhofsgebühren bleiben die nächsten vier Jahre stabil. Der Gemeinderat beschloss die entsprechende Satzung einstimmig.