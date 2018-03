Hier werden Bücher verkauft und wieder gespendet

Elke Homuth hatte ihren letzten öffentlichen Auftritt als Initiatorin der Kleinlangheimer Bücherstube. Sie verlässt Anfang April mit ihrem Mann, Pfarrer Gerhard Homuth, die Marktgemeinde und zieht nach Rostock.

Die Bücherstube in der Kirchenburg hat jeden letzten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr und an den Märkten-Tagen in Kleinlangheim geöffnet. Die Bücher, zum Teil original verpackt, werden nicht verliehen, sondern für eine Spende von einem Euro abgegeben. Die Organisatoren der Bücherstube freuen sich natürlich, wenn die Bücher gelesen und danach wieder gespendet werden.

Der gesamte Erlös kommt ausschließlich sozialen Institutionen zu Gute. Die vorletzte Spende erhielt die Station „Tanzbär“ im Missionsärztlichen Krankenhaus Würzburg. Die aktuelle Spende, die Elke Homuth als Organisatorin der Bücherstube mit ihrer Mitstreiterin Annelie Pötzl übergibt, sollte im Landkreis Kitzingen bleiben. Den Betrag über die 1000 Euro Bargeld nahmen der Geschäftsführer Lebenshilfe Kitzingen, Manfred Markert, und Claudia Stürmer von der St. Martin-Schule entgegen.

Für den weiteren Betrieb der Bücherstube werden jetzt Unterstützer gesucht, die diese mitbetreuen.