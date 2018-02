RÜDENHAUSEN vor 1 Stunde

Heringsessen bei den Freien Wählern

Die Freie Unabhängige Wählergruppe Rüdenhausen lädt am Aschermittwoch, 14. Februar, ab 18 Uhr, zum Heringsessen in den Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen ein. Seit 1998 ist dieses gemeinsame Fastenzeit-Einläuten schon Tradition. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht dabei nicht der politische Schlagabtausch, sondern das gemütliche Beisammensein und das Fastengericht nach Hausfrauenart, heißt es im Presseschreiben.