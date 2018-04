Helmut Kron: Auf Umwegen nach Albertshofen

Helmut Kron feierte 80. Geburtstag. Der Jubilar, seit zwei Jahren in Albertshofen zuhause, ist auf die Fußballkarriere in seiner Jugendzeit stolz, die ihn bis in die Oberliga Nord führte.

Beim Fußball lernte Helmut Kron seine Frau Monika kennen, die anfangs immer zu den Spielen mitfuhr. Doch dann stellte sie ihn vor die Entscheidung – entweder Fußball oder ich! Im Dezember 1961 heirateten die Beiden in ihrer Heimat Osnabrück und hatten vier Kinder. Doch sie lernten auch die Schattenseiten des Lebens kennen. Tochter Claudia starb mit zwölf Wochen an einem Herzfehler und vor zwei Jahren verloren sie ihre andere Tochter Ulrike nach einem neun Jahre dauernden Kampf gegen die Leukämie.

Der Jubilar erblickte am 3. April 1938 in Osnabrück das Licht der Welt. Er absolvierte eine Ausbildung zum Bau- und Möbeltischler; seine besondere Liebe galt dabei dem Möbelbau.

1978 zog die Familie nach Gremsdorf bei Höchstadt. Dort bauten sich die Eheleute ein Haus und wohnten dort bis 1998. Helmut Kron und seine Ehefrau wechselten in die Krankenpflege über. Sie absolvierten zusammen eine Ausbildung zur Psychatrie-Krankenpflege. Der Jubilar arbeitete bis zu seiner Rente im Hochsicherheitstrakt des Strafgefängnisses in Erlangen. Dann kaufte sich die Familie einen Bauernhof in Neuherberg bei Uffenheim, mit großem Garten und Tieren.

Seit zwei Jahren wohnt Helmut Kron mit seiner Frau und in Albertshofen. Bürgermeister Horst Reuther gratulierte dem Jubilar mit einem Höpper-Jubiläums-Bocksbeutel.