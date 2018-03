Helfen ist für ihn kein Fremdwort

Karl Heinz Lindörfer wurde in der monatlichen Ratssitzung der Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde Kitzingen für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Im Februar 1993 wurde er durch den damaligen Bürgermeister Bernhard Stöckl vereidigt und in die Ratsrunde aufgenommen.

Erster Bürgermeister Gottfried Hofmann sagte in seiner Laudatio, der Jubilar sei immer ein treuer Besucher der Ratssitzungen und beteilige sich rege und sachlich am Geschehen in der Tischgemeinde. Auch bei Veranstaltungen habe Lindörfer immer helfend eingegriffen. „Helfen ist für Dich einfach kein Fremdwort“. Dies zeige sich auch bei der unermüdlichen Mitarbeit bei den traditionellen Waldfesten im Freigelände des Römerhofs. „Durch Dich wird das Kitzinger Fähnlein noch lange bestehen und gute Kameradschaft zum Ausdruck bringen.“

Die Fürstlich Schwarzenberger Tischgemeinde gründet sich auf ein Kitzinger Schützenfähnlein von 23 Mann, dass sich 1683 beim Kampf um Wien unter Führung von Fürst Ferdinand zu Schwarzenberg tapfer geschlagen hatte.