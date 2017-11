Heiratsantrag: Beim Wasentanz fliegen die Herzen

Der Wasentanz am Kirchweihdienstag hat Tradition: Seit dem Jahr 1882. Und alles läuft nach einem Zeremoniell ab. Doch heuer scherte Daniel Bayer, der als Ältester mit seiner Freundin Annabell Wirsching den Reigen der 36 Wasenpaare anführte, aus dem Protokoll aus.

Denn kaum hatte er sich beim Walzer mit seiner Freundin ein paar Mal gedreht, stoppten plötzlich die Großlangheimer Musikanten ihr Stück und Daniel Bayer ging auf die Knie, um seiner Herzallerliebsten einen Heiratsantrag zu machen.

Der 33-jährige Vertriebsingenieur schonte seinen Anzug nicht und kniete stilecht auf dem Boden der Lohwiese, zückte einen Ring und stellte die Frage aller Fragen: „Mein Schatz, willst du mich heiraten?“ Auf das Ja-Wort brauchte er nicht lange warten, obwohl die Braut in spe total perplex war. „Ich habe weder etwas gewusst, noch einen Verdacht gehabt“, sagte die 30-jährige Steuerfachwirtin.

Tränen der Rührung

Nachdem sie Ja gesagt hatte, kullerten bei der Biebelriederin Tränen der Rührung. Das Paar ist seit dem Jahr 2005 zusammen und Annabell Wirsching hat das Thema Hochzeit immer wieder mal leise anklingen lassen, „doch darauf bin ich nie eingegangen“, verriet der verliebte Antragsteller.

Heuer zog er zum 18. Mal über den Wasen und zum zehnten Mal zusammen mit seiner zukünftigen Frau. Dass er seiner Annabell einmal beim Wasentanz den Heiratsantrag machen würde, stand für ihn schon lange fest. „Ich bin ein Kerwerbursche, da war für mich schon immer klar, dass ich sie hier vor vielen Leuten fragen werde“, sagte der Anführer der Wasenpolonaise und Mitglied des Hohen Rates.

Geheim eingefädelt

Daniel Bayer hatte sein Vorhaben so geheim eingefädelt, dass weder sein Kumpel, die Mutter noch die künftige Schwiegermutter – und schon gar nicht Annabell etwas ahnten. Einzig die Musiker waren eingeweiht, mussten sie doch ihr Stück beim Walzertanz kurz nach dem Beginn gleich wieder unterbrechen.

Die jungen Damen tragen beim Wasentanz Rosmarinkraut-Zweige, dabei steht der Rosmarin für die Fruchtbarkeit. Derweil haben die Burschen verschiedenfarbige Bändchen am Revers ihrer Anzüge. In dieser Hinsicht mogelte Daniel Bayer etwas, lässt doch ein grünes Bändchen Heiratsabsichten erkennen – doch bei ihm war kein grünes zu erblicken. „Dafür ziehe ich nächstes Jahr mit meiner Annabell nochmals über die Lohwiese bevor wir heiraten, dann natürlich mit grünem Bändchen“, kündigte Daniel Bayer an.

Erfolgreicher Antrag

Schon oft wurde geflachst, „schau den armen Hund an“, wenn Burschen mit grünen Bändchen aufwarteten. Doch Daniel Bayer wurde nicht veräppelt, sondern viele beglückwünschten ihn zu seinem erfolgreichen Heiratsantrag.

Heuer zogen 36 Wasenpaare über die Lohwiese hinter der Gartenlandhalle und hunderte Schaulustige verfolgten das Zeremoniell.

Der Jüngste im Reigen der Paare (ab der Konfirmation darf teilgenommen werden) war heuer der 14-jährige Justus Wendemuth, der noch viel Erfahrung sammeln muss, bis er mit so routinierten Wasentänzern wie Johannes Dworschak oder dem Brauchtumsvereins-Vorsitzenden Philipp Wenkheimer mithalten kann.

Nach dem Wasentanz standen wieder die Goikerer (ehemalige Kirchweihburschen, die verheiratet sind) mit ihrem Goikerschlagen im Mittelpunkt. Aber keine Angst, hier muss kein Federvieh sein Leben lassen, sondern die Teilnehmer lassen mit verbundenen Augen Holzstangen fallen, die Tontöpfe treffen sollen.

Das Spektakel Goikerschlagen ist eine Lachnummer und selbst der Bürgermeister wird dann mit verbundenen Augen auch mal als blinde Kuh tituliert. Das nimmt aber niemand tragisch, zumal der Gaudiwettbewerb unter der Regie um den Obergoikerer Dirk Reidelbach einem guten Zweck zugute kommt, denn die Goikerer spenden alljährlich die Einnahmen für karitative Dinge im Dorf.