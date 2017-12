Heimatnachmittag beim Steigerwaldklub

(cle) Ein bisschen Geschichtliches, ein Schuss Nostalgie bei alten Fotos und eine vorweihnachtliche Atmosphäre – das war die Mischung, die den Heimatnachmittag in Nenzenheim zum Erfolg machte. Der Steigerwaldklub hatte den am Fuße des Frankenbergs aufgewachsenen, heute in Gebsattel lebenden Historiker Richard Schmitt eingeladen, um vom Schloss Frankenberg und der Gemeinde Nenzenheim zu erzählen. Die rund 100 Besucher im Feierwehrsaal erlebten einen Ausflug in das Mittelalter, als Burgherren und Ritter regierten und Spuren hinterließen, die heute noch sichtbar sind. Seien es Reste eines herrschaftlichen Anwesens in Nenzenheim, der jüdische Friedhof bei Hüttenheim oder die Schlossruine in Wässerndorf. Zum mit Anekdoten gespickten Vortrag gab es Fotos vergangener Tage aus Nenzenheim und Umgebung. Feuerwehr, Gesang- und Weinbauverein bewirteten zusätzlich die Gäste. Manfred Krämer, Vorsitzender des Steigerwaldklubs, und Richard Schmitt freuten sich, dass auch jüngere Gäste der Einladung der Vereine folgten.