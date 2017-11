Heckscheibe an geparktem Opel eingeschlagen

Ein 70-jähriger Tourist hatte in der Zeit von Montag bis Mittwoch seinen silberfarbenen Opel Astra in der Mainbernheimer Straße in Iphofen geparkt. Als er am Mittwochfrüh zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die Heckscheibe an dem Fahrzeug eingeschlagen und eine Seitenscheibe vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.