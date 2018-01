Hauswand angefahren

Ein unbekannter Fahrzeugführer war zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, in Sulzfeld in der Maingasse an einer Engstelle an einer Hauswand hängen geblieben. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden an der Hauswand zu kümmern, teilt die Polizei mit.