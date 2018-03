Haushalt wird verabschiedet

Knapp einen Monat nach den Vorberatungen wird der Kitzinger Stadtrat am Donnerstag, 22. März, den Haushalt für das laufende Jahr verabschieden.

Traditionell ist die Haushaltsverabschiedung der einzige Punkt auf der Tagesordnung der Sitzung, die um 17 Uhr im Rathaus beginnt.

Die läuft nach dem immer gleichen Schema ab. Den Anfang macht die Stadtkämmerin Monika Erdel. In ihrem Vorbericht geht es um die konkreten Zahlen und das, was sich während der Vorberatungen am Etat mit einem Gesamtvolumen von rund 74 Millionen Euro verändert hat.

Die eher politische Bewertung der Zahlen und der finanziellen Situation der Stadt folgt in der Haushaltsrede von Oberbürgermeister Siegfried Müller. Wenn der seine Sicht der Dinge dargestellt hat, sind die Fraktionen und Gruppen zum Zug. Da kommen mit den Einzelkämpfern Jutta Wallrapp und Andrea Schmidt inzwischen zehn Stellungnahmen zusammen.

Am Ende steht der Beschluss über die Haushaltssatzung, der in der Regel mit großer Mehrheit gefasst wird. In den vergangenen Jahren hatte lediglich die KIK mit ihren drei Stadträten gegen den Haushalt gestimmt.