Haushalt 2018 ohne Diskussion verabschiedet

Ohne Gegenstimmen, ohne Diskussion und ohne Stellungnahmen der Fraktionen verabschiedete der Stadtrat Dettelbach am Montagabend den Haushalt für das Jahr 2018. Beifall gab es am Ende für Kämmerer Thomas Mayer, der damit seinen ersten Etat dem Gremium vorgelegt hatte. Der Verabschiedung waren die Vorberatungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in früheren Sitzungen vorangegangen.

Insgesamt hat der Haushalt 2018 ein Volumen von gut 24 Millionen Euro, ein Rückgang um gut 1,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Während dabei der Verwaltungsetat um 1,2 Prozent auf knapp 20 Millionen Euro steigt, sinkt gleichzeitig der Vermögenshaushalt um gut 1,2 Millionen Euro auf knapp 4,3 Millionen Euro.

Einnahmen von der Gewerbesteuer bleiben stabil

Als verlässliche Einnahmequelle zeigt sich immer wieder die Einkommensteuerbeteiligung, die bei gut 3,3 Millionen Euro liegt. Auch die Gewerbesteuereinnahmen sind mit 2,4 Millionen Euro stabil. Auf der Ausgabenseite sind es vor allem die Personalkosten, die gut 3,6 Millionen Euro betragen und die Kreisumlage, die mit 2,8 Millionen Euro die Gewerbesteuereinnahmen mehr als egalisieren.

Mit 930 000 Euro liegt die Zuführung zum Vermögenshaushalt, von denen allerdings noch 258 000 Euro zur Schuldentilgung abgezogen werden müssen, auf einem guten Niveau. Trotzdem ist zum Abgleich des Haushalts ein Griff in die Rücklagen in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro nötig.

Pro-Kopf-Verschuldung unter dem Landesdurchschnitt

Schulden muss die Stadt im kommenden Jahr keine aufnehmen, das könnte aber ab dem Jahr 2020 wieder nötig werden. Bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von prognostiziert 399 Euro Ende 2018 liegt die Stadt allerdings deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 735 Euro bei vergleichbaren Gemeinden.