NORDHEIM vor 1 Stunde

Hausfassade beschädigt

Am Dienstagfrüh stieß ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkw in der Hauptstraße in Nordheim beim Rangieren gegen die Fassade eines Anwesens, vermutet die Polizei. Dabei entstand am Haus ein Schaden von 10 000 Euro. Der Verursacher fuhr unerkannt davon und kümmerte sich nicht um den Schaden.