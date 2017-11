Haus geräumt: Viele Hände schaffen schnell ein Ende

Großes Aufräumen am Samstag in Segnitz: Das ehemalige Anwesen Gregor muss demnächst endgültig dem geplanten Dorfgemeinschaftshaus weichen. Und bevor die Abrissbagger rollen, wurde alles aus dem Haus geräumt was nicht niet- und nagelfest ist. Und noch einiges mehr, denn die rund 25 freiwilligen Helfer trugen Türen, Teppiche und Lampen aus dem Haus.

Begeisterte Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Marlene Bauer war begeistert von so viel Tatkraft, zumal der Großteil der Helfer schon eine Woche zuvor beim Säubern des Friedhofes dabei war. Das neue Dorfgemeinschaftshaus stiftet schon jetzt Gemeinschaft, obwohl es noch gar nicht steht.

Gemeinde kaufte das Grundstück

In den fünfziger Jahren gebaut, irgendwann um einen Anbau erweitert und zuletzt Heimat eines Ladens, in dem die Segnitzer alles Notwendige kaufen konnten: Das war das Anwesen Gregor bisher. 2012 hat die Gemeinde das Grundstück gekauft, das direkt an die Alte Schule angrenzt. Das leer stehende Gebäude diente als Abstellraum, im Hof fanden Glascontainer Platz. Nun wird das Haus abgerissen, die Bäume im Garten müssen weichen, einzig die umgrenzende Mauer bleibt stehen.

Treffpunkt und Veranstaltungsort

„Wir versuchen so viel wie möglich zu erhalten“, meint die Bürgermeisterin. Aber dennoch muss Platz für Neues geschaffen werden. Zusammen mit der Alten Schule soll das Dorfgemeinschaftshaus einst Treffpunkt und Veranstaltungsort für die Segnitzer werden. Und wenn die Bürger weiterhin zusammen so hinlangen, kann es nicht mehr lange dauern bis es soweit ist. Gemeinschaft eben.