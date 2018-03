Hauptversammlung endet nass und kalt

Alles bestens bei der Segnitzer Schützengesellschaft. Bei der Hauptversammlung am Sonntag war das Schützenhaus gut besetzt und sogar die jüngsten Vereinsmitglieder waren dabei: Sie sind alle jünger als fünf Jahre und so etwas wie die Hoffnung auf eine zukünftige Jugendabteilung. Denn das ist das einzige, was dem Verein derzeit fehlt. Aber abgesehen davon sind die Segnitzer Schützen gut aufgestellt Die erste Mannschaft kämpft um die ersten Plätze in der Gauoberliga mit, wie Sportleiter Daniel Götz berichtete. Außerdem machten die Segnitzer immer wieder bei Wettkämpfen in der Umgebung von sich reden. Beim hauseigenen Rettichschießen erwiesen sie sich allerdings als gute Gastgeber und überließen den Gästen die vorderen Plätze, wie Götz augenzwinkernd bemerkte.

Kassenwartin Andrea Baumann meldete ebenfalls einen positiven Abschluss des Jahres. Das ist wohl vor allem dem zu verdanken, was Vergnügungswartin Silke Ziermann berichtete: Zahlreiche Feste und Veranstaltungen richtet die Schützengesellschaft aus oder ist daran beteiligt. Ob Mainfest, Bürgerschießen oder Vereinsabende: Am Segnitzer Schützenhaus ist immer etwas los.

Schützenmeister Werner Götz überreichte zahlreichen Mitgliedern Urkunden und Ehrennadeln für ihre teils jahrzehntelange Treue zum Verein. Allen voran an Sofie Jakob. Sie ist seit stolzen 50 Jahren bei der Schützengesellschaft. In dieser Zeit hatte sie nicht nur verschiedene Ämter im Vorstand inne, sondern ist auch heute noch die gute Seele des Vereins, erklärte der Schützenmeister. Deshalb erhielt sie nicht nur die Ehrung für die 50 Jahre, sondern wurde auch zum Ehrenmitglied ernannt. Geehrt wurden außerdem für 40 Jahre Mitgliedschaft Michael Iglhaut und Gunter Hein. Seit 25 Jahren ist unter anderem der stellvertretende Schützenmeister Tobias Schober dabei. Außerdem Stefanie Lipschus, Erika Schober, Thomas Baumann, Silke Ziermann und Yvonne Oelker.

Das Ende der Versammlung fiel dann erfrischend aus: Die Segnitzer Schützengesellschaft war bei der Kaltwasserchallenge nominiert worden. Das bedeutet: Grillen im kalten Wasser und Spenden und für einen guten Zweck sammeln. Die Nominierung kam vom Marktstefter Hockeyclub und die Schützen kamen der Aufforderung nur zu gerne nach. Also ging es im Anschluss an die Hauptversammlung an die Badebucht am Main. Grill und Füße im Wasser, Würstchen und Kaltgetränke für die Teilnehmer. Und obendrein noch Spenden für den Segnitzer Kindergarten und das Krebsforschungszentrum in Marktheidenfeld. Gutes Tun und gute Stimmung - alles bestens eben bei den Segnitzer Schützen.