Hasen geraten unter die Räder

Auf der B 286 bei Neuses am Sand hoppelte am Samstag ein Hase auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto einer 19-jährigen Frau erfasst. Am Fahrzeug entstand 1500 Euro Schaden. „Der Hase flüchtete“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Auf der Staatsstraße 2271 bei Marktbreit kreuzte ein weiterer Hase die Fahrbahn und wurde vom Auto einer 31-jährigen Fahrzeuglenkers erfasst. Der Hase hatte weniger Glück – er überlebte den Anstoß nicht. Der Schaden wird auf 200 Euro beziffert.