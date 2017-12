Harmonische Truppe wird zum Selbstläufer

In den drei Willanzheimer Ortsteilen gibt es viele Bürger, die sich auf geringfügiger Basis in den Dienst der Gemeinde stellen oder auch ganz selbstlos wirken. Dazu gehören die sieben Männer, die am Containerplatz in Willanzheim Dienst tun und jetzt 20 Jahre der Einrichtung feierten. „Ihr seid eine sehr harmonische Truppe, die zum Selbstläufer geworden ist“, lobte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert die Mannschaft, die sich Samstag für Samstag den Dienst am Containerplatz teilt.

Franz Hadek jun. war es einst als Gemeinderatsmitglied, der die Initiative ergriff um den Containerplatz einzuzäunen und nur noch unter Aufsicht zu öffnen, um Abhilfe zu schaffen, weil viele damals Unrat hinterlassen hatten. Franz Hadek und sein Vater Franz Hadek sen., Bernd Braun, Stefan Braun und Erich Braun sowie Peter Schmitt waren die Männer der erste Stunde, die sich zur Verfügung stellten, damals noch unter Bürgermeister Wilhelm Sturm.

Er zeigte sich bei der kleinen Feier mit Weißwurstfrühstück froh, dass die Männer damals Nägel mit Köpfen machten. Denn wilde Müllentsorgungen haben seitdem ein Ende und in der Folgezeit wurde es durch den betreuten und eingezäunten Containerplatz möglich, auch Elektroschrott und ausgediente Batterien abgeben zu können.

Ein Fortschritt war, dass der Zimmerer Helmut Mötzel mit Hilfe der Bauhofleute für die Diensttuenden ein Unterstellhäuschen baute Franz Hadek jun. macht die personelle Einteilung und jetzt ist die Mannschaft schon 20 Jahre ehrenamtlich am Werk.

Während Stefan Braun wegzog, hörten Franz Hadek sen. und Peter Schmitt aus gesundheitlichen Gründen auf. Aktuell sind die sieben Mann Franz Hadek jun., Erich Braun, Bernd Braun Thomas Fischer, Christian Wolbert, Franz Fleischmann und Siegbert Mauckner wechselnd im Einsatz.

Die sieben Mann sind 104 Stunden pro Jahr im Einsatz, in den vergangenen 20 Jahren waren das also 2080 Stunden. Multipliziert mit einem Stundenlohn von acht Euro, hätten die Ehrenamtlichen der Gemeinde damit eine Summe von 16 000 Euro erspart. „Die 25 Jahre Dienst mache ich auf jeden Fall noch voll“, versicherte Oberaufseher Franz Hadek und er betonte, wie gut alles laufe.

Nur zwei Mal in den vergangenen 20 Jahren sei etwas schief gelaufen, so dass der Platz nicht geöffnet war, ansonsten habe immer alles bestens geklappt. Dazu trug in den vergangenen Jahren auch eine Broschüre des Landratsamts bei, die in mehreren Sprachen den Asylbewerbern die Mülltrennung näher brachte und bringt.

Jetzt stießen die Ehrenamtlichen bei der kleinen Feier auf sich und ihre Einrichtung an. Dabei verriet Erich Braun, dass er den Dienst gerne tue, dabei viel erfahre und gerade ältere Bürger die Gelegenheit zu einem Plausch nutzen.

Ihr zu Ende gehendes Arbeitsjahr hatten die sieben Männer mit der Bürgermeisterin schon vorher begangen bei einem Essen im Gasthaus Hirschen.