Hans und Monika aus China in Wiesentheid

Zum ersten Mal in seiner über 60-jährigen Geschichte hat das Steigerwald-Landschulheim in Wiesentheid Schüler aus China. Nicht nur für einen kurzen Besuch, sondern um dort zur Schule zu gehen und möglichst in zwei, drei Jahren auch das deutsche Abitur abzulegen. Dazu wohnen sieben junge Chinesen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren im Internat, das von ihren Eltern privat bezahlt wird.

Der Kontakt entstand über eine deutsche Austauschagentur. Laut Schulleiter Hilmar Kirch bekomme das Landschulheim jede Menge solcher Anfragen, gerade aus China. „Wir könnten etliche mehr aufnehmen, aber das würde den Charakter der Schule verfälschen. Ein chinesischer Schüler kommt hierher, weil er auf eine deutsche Schule gehen und die deutsche Kultur kennen lernen möchte“, erklärt er.

Bereits einiges gesehen

Die sieben Chinesen fühlen sich mittlerweile ganz wohl dort, haben bereits manches von Deutschland gesehen und wundern sich über die ein oder andere Eigenart ihrer europäischen Gastgeber. Das verrieten die Jugendlichen bei einem Treffen mit Schulleiter Kirch und Internatsleiter Elmar Halbritter .

Sie heißen eigentlich Zhihan, Jialiang, Hayoue, Tianhan, Yunran, Xiaquan und Zixuan. Weil ihre Vornamen viel zu schwierig für deutsche Münder sind, „tauften“ sie sich kurzerhand in Emil, Terry, Monika, Julia, Christina, Viola und Hans um. Diese Namen haben sie sich selbst ausgesucht, eben weil sie viel besser auszusprechen und zu merken sind. Das stört sie keineswegs, sie schmunzeln darüber.

Schon vorher Verbindung mit Deutschland

Manche von ihnen kannten Deutschland schon ein wenig besser. Yunrans (Christina) Tante lebt hier. Der Vater von Zixuan, genannt Hans, arbeitet in China für eine deutsche Firma, so dass er bereits einiges von Deutschland wusste. Xiaoquan, oder Viola, war bereits ein Jahr in Sachsen-Anhalt an einem deutschen Gymnasium und wechselte nun nach Franken, wo das Niveau viel höher sei, wie sie feststellte.

Der Unterschied zu chinesischen Schulen ist deutlich. Dort drücken die Schüler jeden Tag zehn Stunden die Schulbank, danach heißt es oft noch lernen. Im Internat, in dem sie auch in ihrer Heimat leben, „sind wir eigentlich nur zum Schlafen. Wir haben fast keine Freizeit“, sagt Xiaoquan. Die mit sechs oder mehr Leuten belegten Zimmer dort müssen fein säuberlich aufgeräumt sein, was auch kontrolliert werde, ähnlich wie bei der Armee.

Medien wie Handys, oder gar Computer sind generell in der Schule verboten, „manche haben das nur in den Ferien“, erzählt Monika. Das Internet ist ohnehin größtenteils gesperrt.

Keine Handys oder Computer erlaubt

Außerdem gibt es in China keine mündlichen Noten, kaum Diskussionen, meist spreche nur der Lehrer. In China lerne man „sehr quantitativ“, sagt Hayoue. Alle tragen eine Schuluniform, deren Qualität eher mäßig sei. „Eigene Kleider haben wir fast nur am Wochenende an“, berichtet Hayoue weiter. Viel disziplinierter laufe der Schulalltag ab.

Englisch ist die Haupt-Fremdsprache, Deutsch haben die Schüler allesamt privat gelernt – zum Großteil an Goethe-Instituten. Nur mit ausreichenden Deutschkenntnissen, werden sie hier an den Schulen genommen. Und hier liegt für die Gäste aus dem Reich der Mitte auch das größte Problem. Vor allem die Fachausdrücke bereiten ihnen Kopfzerbrechen. Keine allzu großen Probleme haben sie alle in Mathematik, dort haben Zhihan und Zixuan am Landschulheim sogar schon Preise bei einem Wettbewerb gewonnen.

Mit ihren Mitschülern kommen sie ganz gut klar, die seien im großen und ganzen sehr freundlich. Richtig feindlich sei ihnen noch niemand begegnet. Unverständlich finden sie es, wenn ihre deutschen Altersgenossen auf der Straße per Lautsprecher Musik hören. In China sei das unvorstellbar.

Die Luft ist besser aber das Essen nicht

Die Vorstellungen der jungen Chinesen von Deutschland trafen nur zum Teil zu. „Wir glaubten, es gibt hier sehr viel Industrie, sehr viele moderne Gebäude, wie in den USA. Aber wir finden gerade die alten Häuser sehr cool, das zeigt, dass es hier auch eine schöne Kultur gab“, erzählt Zixuan. „Die Luft hier ist viel besser als in meiner Heimat. Dort gibt es nur Rauch, wir können kaum den blauen Himmel sehen“, fügt Tianhan an.

Auf die Frage, was sie am meisten vermissen, nennen sie allesamt das Essen. Die Deutschen hätten wenig Ideen beim Kochen, zu viele Kartoffeln, zu wenig Gemüse gebe es. Schwarzbrot ist nicht so ihr Ding. Im Internat kochen sie gerne selbst, geben sie zu. „Am Wochenende gehe ich oft in ein asiatisches Restaurant“, verrät Yunran. Dann sind sie meist bei Gastfamilien untergebracht, die ebenfalls von der Agentur vermittelt wurden.

Ziel für alle ist das Abitur, möglichst am Gymnasium in Wiesentheid. Was die Noten betrifft, sieht es vor allem bei den Mädchen sehr gut aus. Was danach kommt, das lassen sie offen, vielleicht sogar ein Studium in Deutschland – wer weiß.

Strenge Vorgaben

Schulleiter Kirch und Internatsleiter Halbritter fühlen sich in ihrem Entschluss bestätigt, die Jugendlichen meist aus südchinesischen Großstädten wie Shanghai, Nanjing, Tanshan, oder Wuxi aufzunehmen. Die Vorgaben sind nicht leicht, gerade weil das Gymnasium eine öffentlich-rechtliche Einrichtung ist. Nur weil es den Status einer internationalen Schule besitzt und eine Internatseinrichtung hat, ist es möglich, erklärt Kirch.

Denn normalerweise benötigen Gäste aus dem Reich der Mitte als Nicht-EU-Bürger ein Visum und haben lediglich drei Monate Aufenthaltsrecht. Die sieben Chinesen in Wiesentheid gelten als Gastschüler, nach dem Jahr legt das Lehrerkollegium fest, ob es in ein reguläres Schulverhältnis umgewandelt wird.