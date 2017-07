Hans Gernert jetzt Pfarrer in Rehweiler

Am Sonntag, 16. Juli, wird Pfarrer Hans Gernert offiziell als neuer Seelsorger in sein Amt eingeführt. Er ist dann für die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Rehweiler und Füttersee zuständig.

Gernert kennt die Gegend gut, er stammt aus Castell, war zuletzt als Pfarrer elf Jahre im mittelfränkischen Bürglein, das zum Dekanat Windsbach gehört, tätig. Im Gemeindebrief stellte der 55-Jährige sich und seine Familie vor.

Seine drei Kinder sind aus dem Haus, nun zieht es ihn „nach über drei Jahrzehnten in der Fremde“, wie er sagt, mit seiner Frau Karin wieder zurück zu den Wurzeln, in die Nähe der Eltern. In Castell wuchs er mit vier Brüdern auf einem Bauernhof in einem musikalischen Elternhaus auf. Bereits in jungen Jahren war Hans Gernert in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv, 1982 machte er am Gymnasium in Wiesentheid das Abitur.

Anstelle einer Ausbildung als Förster, die er zuvor überlegt hatte, entschied sich Gernert zum Studium der Theologie; in Erlangen legte er die Prüfungen ab und wirkte zunächst als Vikar in Landshut. Gernert heiratete seine Frau Karin, die aus Neuss am Rhein stammt. Mit ihr zog er 1991 für vier Jahre nach Friedland in Mecklenburg-Vorpommern.

Schließlich führte der Weg auch wegen der drei Kinder – zwei Söhne, eine Tochter – wieder nach Bayern, nach Langensteinach im Landkreis Neustadt Aisch/Bad Windsheim. Seine beiden Söhne gehörten einst zum Windsbacher Knabenchor. 2006 folgte Gernerts Wechsel nach Bürglein, nun geht es zurück nach Unterfranken. Seine Kinder sind außer Haus, sie werden sicher öfters im neuen Heim der Eltern vorbeischauen. Das wird das Pfarrhaus in Rehweiler sein, in dem zuletzt bis vor etwa einem Jahr sein Vorgänger Pfarrer Peter Schramm wohnte. Die Kirchengemeinde, die zum Dekanat Castell zählt, wurde während der Vakanz von den Pfarrerinnen Esther Meist (Wiesenbronn) und Beate Krämer (Abtswind) betreut.

Der Festgottesdienst zur Einführung von Hans Gernert ist am Sonntag um 14 Uhr in Rehweiler.