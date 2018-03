Hannelore Kistner: der gute Geist im Bürgerhaus

In der Hauptversammlung des Vereins Bürgerhaus Possenheim wurde Hannelore Kistner überrascht: Sie wurde unter großem Beifall der Anwesenden zum Ehrenmitglied ernannt.

Vorsitzender Jürgen Adler stellte die Verdienste von Hannelore Kistner heraus: Sie war schon Mitglied im Arbeitskreis Bürgerhaus – noch vor der Gründung des Vereins. Dem Haus hat sie ihren Brotbackofen und einen Kessel übergeben und in der Anfangszeit vieles beschafft und organisiert. Bei der Vereinsgründung im April 2001 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und blieb dies bis 2011. Damals zog sie sich zwar aus dem Vorstand zurück, „glücklicherweise aber nicht aus der Küche“, so Jürgen Adler. „Hannelore Kistner ist bis heute – und hoffentlich noch sehr lange – eine tragende Säule für den Betrieb der Küche“, wird in der Mitteilung des Vereins festgehalten.

An 144 Tagen geöffnet

Zunächst stand bei der Versammlung das Vereinsessen auf dem Plan. Dem Protokoll des Vorjahres, dem Kassenbericht und einer Rückschau konnte entnommen werden, dass das Bürgerhaus 2017 an 144 Tagen geöffnet war; dies sind sowohl die Freitagabende als auch private Feiern, ein Kochclub oder die Yogagruppe oder als besondere Veranstaltung die Party zum anstehenden Abriss der ehemaligen Schule. Freitags ist für Gäste aus dem Dorf und von Auswärts immer ab 19.30 Uhr geöffnet.

Die Kassenprüfer bestätigten Bernd Pfeuffer eine einwandfreie Kassenführung.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Jürgen Kokorsch ausgezeichnet.

Vier neue Mitglieder sind in den Reihen des Vereins, der aktuell 67 Mitglieder hat.

Gut gefüllter Terminkalender

Nach den obligatorischen Belehrungen zum Infektionsschutz und den Hygienevorschriften wurde auf die kommenden Monate geschaut. Es gibt wieder viele Veranstaltungen, darunter die Kerm und auch eine Kabarett-Veranstaltung mit Inka Meyer am 16. November. Der Wunsch aus den Reihen der Mitglieder nach einer Weinprobe soll im Herbst erfüllt werden.

Zweiter Bürgermeister Ludwig Weigand dankte dem Verein für sein Engagement; Vorsitzender Jürgen Adler sagte, dass es dem Mittun, Mitgestalten und Mitdenken aller bedarf, damit der Verein das Haus betreiben kann. Er dankte allen für die Bereitschaft, ihre Freizeit zu investieren.