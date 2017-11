Handfeste Streitereien: Kripo sucht Zeugen

Gleich zweimal kam es in einer Nacht Ende Oktober zu handfesten Auseinandersetzungen in Kitzingen. Unter anderem sollen bislang Unbekannte den Geldbeutel und das Handy eines Geschädigten im Zuge des Aufeinandertreffens gestohlen haben. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise, heißt es im Polizeibericht.

Handgreifliche Auseinandersetzung

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich am 30. Oktober gegen 20 Uhr fünf Männer vor einem Anwesen in der Breslauer Straße. Dort kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Konflikt mit einer fünfköpfigen Gruppe von Jugendlichen. Mitunter soll während dieser Auseinandersetzung eine Eisenstange eingesetzt worden sein, wodurch ein 39-Jähriger leichte Verletzungen am Arm davontrug. Die Gruppe der 15- bis 16-jährigen Jugendlichen flüchteten anschließend, so die Kripo.

Weiterer Streit

Noch in derselben Nacht, gegen 2.30 Uhr, wurde der Geschädigte der ersten Auseinandersetzung erneut vor dem Anwesen in der Breslauer Straße angegangen. Hierbei soll er von drei Männern, die dunkel gekleidet waren, angegriffen worden und erneut leicht verletzt worden sein. Außerdem sei sein Geldbeutel sowie das Handy gestohlen worden. Die Angreifer hätten sich zu Fuß über die Egerländer Straße in Richtung Karlsbader Straße entfernt.

Hinweise: Tel. (09 31) 4 57 17 32.