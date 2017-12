Haltestelle wird umgebaut

Der Casteller Gemeinderat machte sich Gedanken über Investitionen 2018. Größter Brocken wird dabei der im Zuge der Dorferneuerung geplante Umbau des gesamten Bereichs der Bushaltestelle im Schulzengarten sein. Hier hatte die Kommune bereits für dieses Jahr 254 000 Euro eingeplant; die Arbeiten werden aber verschoben.

Im Frühjahr möchte Bürgermeister Kramer mit dem letzten größeren Projekt der Dorferneuerung beginnen. Er rechnet mit einer Bauzeit von vier bis fünf Monaten, bis Platz und der Umgriff fertig sind. Während dieser Zeit müsse man die Haltestelle für die Schüler verlegen; Vorschläge über einen möglichen Platz nimmt der Bürgermeister gerne an. „Da werden wir schon eine Lösung finden“, zeigte sich Kramer in der Sitzung des Gemeinderats zuversichtlich.

Beim Blick auf den Etat 2018 belastet der Punkt Schule die knapp 900 Einwohner zählende Gemeinde. Weil in der Wiesentheider Nikolaus-Fey-Schule größere Nachbesserungen etwa wegen des Brandschutzes nötig sind, müssen die Gemeinden in die Tasche greifen. Die für Umbauarbeiten bereits bestehende Umlage muss ab dem kommenden Jahr von 730 Euro auf 1750 Euro angehoben werden. Dazu kommen die sowieso berechneten 950 Euro an Umlage für den Schulverband.

Bürgermeister Kramer sagte, dass Castell mit 58 Schülern – 46 Grundschüler und zwölf Hauptschüler – nach Wiesentheid die höchste Schülerzahl habe. Es ergibt sich ein zu zahlender Betrag von 156 600 Euro, und damit 62 500 Euro mehr, als im Vorjahr. Das sei zwar viel, so Kramer; die Notwendigkeit sei aber unumstritten. Über Brandschutz könne man nicht diskutieren, waren die Räte einig.

Außerdem soll im Haushalt wieder ein Betrag von bis zu 100 000 Euro für den Wegebau eingestellt werden. Damit will die Gemeinde Flur- und Waldwege ausbessern. Auch möchte Bürgermeister Kramer Geld vorsehen, mit dem Flächen für Regenrückhalt gekauft werden. Das bleibt ein Thema, erst recht, nachdem eine Exkursion nach Scheinfeld gemacht wurde. Dort besichtigten die Casteller zusammen mit den Vertretern der Dorfschätze-Gemeinden mit der Talaue ein Projekt in kleinerem Maßstab. Solche schön in die Landschaft eingegliederten Flächen seien verträglicher und sinnvoller als große Erdwälle, oder Staudämme, hieß es. Jedoch gelte es dabei auch, Möglichkeiten einer Förderung auszuloten.