„Hallo“ heißt ab sofort „Annyeonghaseyo“

Am Mittwoch ging's für Gabriella Moser los: Die Kitzinger Schülerin machte sich mit dem Deutschen Olympischen Jugendlager (DOJL) auf den Weg nach Südkorea zu den Olympischen Winterspielen. Unter der Leitung der Deutschen Olympischen Akademie (DOA) und der Deutschen Sportjugend (dsj) reisten die Gruppe von 40 Jugendlichen aus ganz Deutschland und zehn Betreuern nach Seoul und PyeongChang. Dort wartet ein spannendes Programm aus olympischen Wettkampfbesuchen, interkulturellem Austausch, Workshops und sportlichen Aktivitäten.

Essen mit Stäbchen

Das erste Vorbereitungsseminar, um sich kennenzulernen, gab's bereits vergangenen November. Die Gruppe erhielt Infos zum Programm, zu den Abläufen in Südkorea und zum Gastgeberland selbst. Dazu kamen Workshops über Grundlagen und Werte der Olympischen Bewegung. Auch der Spaß kam nicht zu kurz: Vom Koreanischkurs bis zum „Essen mit Stäbchen“-Training bot das Wochenende jede Menge Abwechslung.

Soziales Engagement

Als Gast war der Generalkonsul der Republik Korea, Prof. Dr. Bumhym Bek, mit dabei. Er stellte sein Heimatland vor und beantwortete Fragen rund um die Olympischen Spiele. Zudem stimmte Jan Holze, Vorsitzender der Deutschen Sportjugend und Mitglied des DOSB-Präsidiums, auf die Reise ein. Die Delegation ist ein Teil des „Teams Deutschland“ und hat beispielsweise die Ehre, offizielle Kleidung der Deutschen Olympiamannschaft zu tragen.

Um an dem Projekt teilzunehmen zu können, muss man zwischen 16 und 19 Jahre alt sein. Ein halbes Jahr konnte man sich bewerben – wobei ehrenamtliches Engagement sowie sportliche Erfolge auf Landesebene Voraussetzungen waren.

Aktiv bei der KjG

„Ich konnte mit meinem Engagement bei der Katholischen jungen Gemeinde in Kitzingen punkten“, betont Gabriella Moser. Sie leitet wöchentliche KjG-Gruppenstunden, organisiert verschiedene Aktionen wie Sternsinger und das jährliche Sommerzeltlager. Außerdem hat die Kitzingerin einen Übungsleiterschein und trainiert den Leichtathletik-Nachwuchs.

An den ebenfalls geforderten sportlichen Erfolge kann die Kitzingerin auf die Handballschulmannschaft des Armin-Knab-Gymnasiums verweisen: Vier Teilnahmen am Bundesfinalen in Berlin schlugen zuletzt zu Buche. Im Verein ist sie schon seit Jahren bei der HSG Mainfranken aktiv. Dazu gesellen sich Leichtathletik und Tennis, beides übt sie bei der TG Kitzingen aus.

Auch bei den Wettkämpfen dabei

Nach der Ankunft wird zunächst Quartier bezogen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. In Seoul wartet ein umfassendes Kultur-, Sport- und Seminarprogramm, bei dem die Organisatoren eng mit der Deutschen Botschaft und dem Goethe-Institut zusammenarbeiten. Auch sind Treffen mit Delegationen aus Sport und Politik vorgesehen. Und, natürlich: Mehrfach stehen Abstecher nach PyeongChang sowie Gangneung an, um Wettkämpfe der Olympischen Spiele sowie das Deutsche Haus zu besuchen. Zudem ist eine Nacht bei einer koreanischen Gastfamilie geplant.

Gabriella Moser wird für diese Zeitung während der Spiele in loser Folge von ihren Olympia-Erlebnissen in Korea berichten.