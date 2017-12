Hallen aufgebrochen

In der Zeit von Mittwoch, 29. November, 17 Uhr, bis Donnerstag, 30. November, 10 Uhr, wurden in Sickershausen, Verlängerung des Seewegs, an insgesamt fünf außerorts gelegenen Maschinenhallen die Tore aufgebrochen und daraus verschiedene Sachen entwendet.

Aus den Hallen wurden laut Polizei zwei Stromaggregate, Marke: Güde, eine Stihl-Motorsäge MS260, ein Motorsägenschutzhelm, ein Werkzeugkasten (Ratschenkasten), ein Autoradio, Marke: Parrot, ein Navi-Gerät, Marke: Navigon, mit Saugnapfhalter, ein Sennheiser-Kopfhörer, ein selbstgebauter Lautsprecher mit aufgesetztem Verstärker, ein Baseballschläger und mehrere Typenschilder von alten Landmaschinen entwendet.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, ? (0 93 21) 14 10.