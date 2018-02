Häuserchronik als Spiegel des Bürgertums

„Häuserchronik der Stadt Volkach als Spiegel des Bürgertums“ lautet der Titel eines Buches, das der Heimatverein Volkacher Mainschleife jetzt veröffentlichte.

Autor ist Vorstandsmitglied Günther Schmitt, der durch seinen Vorstandskollegen Bernhard Weber und die Stadtarchivarin Ute Feuerbach tatkräftige Unterstützung bekam. Die 292-seitige Publikation wurde am Samstag in der Galerie mari·jo in Volkach der Öffentlichkeit vorgestellt. Zahlreiche an der Geschichte Volkachs interessierte Gäste ließen sich die Buchpräsentation nicht entgehen.

Schicksale der Häuser

Die Publikation verfolgt die Schicksale der Häuser in der Altstadt vom Ende des 17. Jahrhunderts. Sie erwähnt ihre Erbauer, die Zeit der Errichtung und die Menschen, die darin gewohnt haben. Eingefleischte Volkacher werden das eigene Haus oder das der Nachbarn nach der Lektüre neu entdecken. „Dieses große Projekt hat Günther Schmitt viele Jahre beschäftigt“, sagte Ute Feuerbach eingangs.

Dank für den Einsatz

Die Vorsitzende des Heimatvereins dankte dem Autor und Bernhard Weber, der die letzten beiden Jahre Schmitt unterstützte und letztlich als Verleger aktiv wurde, für ihren Einsatz. Viele Namen von früheren Besitzern werden sich in der Erinnerung mit Lebensgeschichten und Gesichtern verbinden, verriet Autor Günther Schmitt. Als Ur-Volkacher sei er fasziniert gewesen von den Geheimnissen vieler alter Häuser der Weinstadt.

Ahnenforschung als Grundlage

Die eigene Ahnenforschung sei die Grundlage für seine Forschungsarbeit und das Buch gewesen. Weil sich die eigenen wechselvollen familiären Zusammenhänge auf mehrere Gebäude erstreckten und über 300 Jahre zurückreichten, sei sein Interesse an der Erforschung weiterer Hausgeschichten so gesteigert worden, dass sich die Recherchen beim Quellenstudium auf 155 Häuser ausweiteten.

Anerkennung

Erich Schneider, der Direktor des Fränkischen Landesmuseum in Würzburg sprach dem Autor in seinem Vorwort zu dem Buch Anerkennung für seine Leistung aus. Dies gelte auch für seine Wegbegleiter, die ihn bei seinen Recherchen unterstützten, allen voran Bernhard Weber als „Spiritus rector“. „Der Publikation gelingt es in vielen Fällen das Schicksal der Häuser in der Altstadt bis über den Dreißigjährigen Krieg hinaus zum Teil sogar bis ins späte Mittelalter hinein zu verfolgen“, lautete das Fazit des Museumsfachmanns.

Kleine Ausstellung

Begleitend zur Buchvorstellung führte Bernhard Weber in eine kleine Ausstellung zur Häuserchronik mit historischen Quellen, alten Fotos und einzelnen Auszügen ein. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von elf bis17 Uhr . Die Häuserchronik kann in der Galerie erworben werden. Im Museum Barockscheune ist das Buch nach der Winterpause erhältlich.