Häckselplatz bleibt ohne Zaun

Die Repperndorfer haben als einzige Bewohner eines Kitzinger Stadtteils einen Häckselplatz und damit die Möglichkeit, Grüngut quasi vor der Haustüre anzuliefern. Alle anderen müssen dazu in die Kompostanlage in den Klosterforst. Jetzt gibt es Probleme mit illegaler Anlieferung auf dem Gelände direkt an der Bundesstraße 8.

Das Thema hat über einen Antrag der Bayernpartei den Weg in den Kitzinger Stadtrat gefunden. Wie deren Vertreter Uwe Hartmann in der jüngsten Sitzung sagte, haben sich in den vergangenen Wochen Repperndorfer beschwert, dass der Häckselplatz in den Abendstunden vermehrt von Autos mit Anhängern oder gar Lastwagen mit auswärtigen Kennzeichen angefahren werde. Die Anlieferer würden auf dem für die Repperndorfer gedachten Platz, der aber auch vom Bauhof genutzt wird, neben Häckselgut auch Grabschnitt ohne jede Trennung abladen. Sie sparen sich damit Kosten, die im Klosterforst anfallen würden.

Einzäunen und überwachen

Hartmann schlug vor, das Gelände einzuzäunen und stundenweise an bestimmten Wochentagen zu öffnen. „Es kann nicht sein, dass sich auswärtige Gewerbetreibende auf unsere Kosten ihrer Abfälle entledigen“, so Hartmann.

Kontrolle wäre gut

Unterstützung bekam er von Dieter Pfrenzinger. Der ist nicht nur Ortssprecher von Hoheim, sondern auch stellvertretender Leiter des städtischen Bauhofs. Es komme durchaus vor, dass sich Landschaftsgärtner immer wieder ihrer Grünabfälle entledigen, auch Bauschutt sei schon gefunden worden. „Eine Kontrolle in irgendeiner Form wäre nicht schlecht“, so Pfrenzinger.

Augen aufhalten

Damit aber hatte die große Mehrheit Probleme. Eine Einzäunung und/oder Überwachung kommt teuer. Zudem zeigte sich Oberbürgermeister Siegfried Müller davon überzeugt: „Die schmeißen das Zeug auch vor das Tor.“ Seine Empfehlung an die Repperndorfer: Eigenes Grünzeug vorschriftsmäßig abliefern, aufpassen und notfalls die Autonummern der „illegalen Anlieferer“ aufschreiben.

Der Antrag der Bayernpartei wurde am Ende mit 26 zu einer Stimme abgelehnt.