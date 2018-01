Hadeks Wirken mit Ehrenmitgliedschaft gewürdigt

„Der Ehrungsblock rundet unser Jubiläumsjahr ab“, erklärte Timo Engelmann, Vorsitzender des Sportvereins Willanzheim, als er zu einem der Höhepunkte der Jahreshauptversammlung kam. Der Vorsitzende ernannte Franz Hadek zum neuen Ehrenmitglied, er habe sich die Auszeichnung mit einem facettenreichen Wirken absolut verdient.

Es sei für den Verein im Allgemeinen und den Männerchor im Speziellen ein Glücksfall gewesen, dass er ab den 1970er-Jahren 38 Jahre sich um alles bei den Sängern kümmerte und 32 Jahre im Vereinsvorstand Verantwortung übernahm. Daneben nahm er in der Theatergruppe drei Jahrzehnte eine tragende Rolle. „Durch deinen außerordentlichen Einsatz hat du das Ansehen unseres Vereins angehoben“, lobte Timo Engelmann das neue Ehrenmitglied, was die Anwesenden mit stehendem Beifall honorierten. Der Kreisehrenamtsbeauftragte der Deutschen Fußballbundes (DFB), Ludwig Bauer, verlieh dem Verein erstmals die Silberne Raute des Bayerischen Fußballverbandes.

Stolz auf die Leistungen

Er betonte, dass die Willanzheimer stolz auf die Leistungen und das ehrenamtliche Engagement sein könnten. Die Raute sei ein Gütesiegel, dass er die Anforderungen eines modernen Vereins erfülle. Der Fußballverband zeichne Vereine aus, die in den Bereichen, Jugendarbeit, Ehrenamt, Prävention und Breitensport längerfristig hervorragende Leistungen erbringen. „Ein Fingerhut Sport ist besser als ein Eimer Tabletten“, sagte Ludwig Bauer und schob hinterher: „die gesündeste Turnübung ist das Aufstehen vom Esstisch“.

Deswegen sei die Vereinsarbeit, die der Verein vom Kindesalter bis zu den Senioren leiste, gut für das Dorf und die Bevölkerung. Ludwig Bauer stattete noch Ernst Stöcker mit der DFB-Sonderehrung aus. Stöcker ist seit 1971 in mehreren ehrenamtlichen Positionen aktiv, ob als Sportanlagenpfleger, Bauarbeiter mit über 1 000 Arbeitsstunden, Theater-Regisseur und langjähriger Fußball-Sportleiter prägte er das Vereinsgeschehen über Jahrzehnte hinweg. Zum Abschluss des Ehrungsreigens zeichnete Timo Engelmann noch eine große Schar an Mitgliedern für jahrzehntelange Vereinstreue aus.

Der Vorsitzende ging auf das Vereinsleben wie den Vereinsausflug, das Maibaumaufstellen, die vorweihnachtliche Feier und die erfolgreichen Theaterabende im Jahr des 85-jährigen Vereinsbestehens ein.

Timo Engelmann sah die Theatergruppe neben dem Männerchor als Kulturträger im Dorf. Er kündigte heuer einen großen Faschingsabend mit neuem Konzept für den 10. Februar mit einigen Höhepunkten an. Das Vereinsjahr war durch den Bau des Umkleidekomplexes mit Wintergarten für Veranstaltungen am Sportplatz geprägt, wobei sich ein harter Kern von 17 Helfern sehr ausgezeichnet habe. Mit insgesamt 70 Helfern leisteten die Mitglieder im ehrenamtlichen Einsatz 4 300 Arbeitsstunden. „Ich behaupte, dass wir jetzt der Sportverein mit der besten Infrastruktur in der Region sind“, sagte Timo Engelmann, der auch Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert und dem Gemeinderat für die finanzielle Unterstützung dankte.

Gemeinschaftsleistung

Der Vorsitzende blickte auf ein sehr erfolgreiches Dorffest zurück, das eine Gemeinschaftsleistung mehrerer Vereine ist und Ehrenvorsitzender Hannes Stöcker belegte den Erfolg in Zahlen. Dafür erlebte der Verein bei einer Party einen Reinfall. Denn weil der Verein seine Party nur einmal mit dem Wort Ballermann bewarb, machte der Verein unliebsame Bekanntschaft mit dem Patent- und Markenrecht.

Denn vor Jahrzehnten habe sich ein Mann den Namen Ballermann schützen lassen, weswegen die Willanzheimer 900 Euro Markengebühr berappen musste. Unter dem Strich hat der Verein wirtschaftlich ein gutes Jahr erlebt, was nur möglich sei, weil der Verein viele Großveranstaltungen komplett mit Helfern in Eigenregie bewältigen kann. Dass versetze den Verein in die Lage, seinen Schuldendienst zu leisten und trotzdem in die Zukunft des Vereins investieren zu können. Kassier Tobias Haupt bilanzierte einen Jahresumsatz in sechsstelliger Höhe und obwohl 188 000 Euro in das Bauprojekt flossen, hielt sich das Jahresminus mit einem vierstelligen Betrag in Grenzen.

Der Verein könne stolz auf das ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder, die in vielfacher Form jegliche Arbeit erledigen, sein. „Wir sind heuer an unseren Grenzen angelangt“, versicherte Timo Engelmann. Deswegen werde sich der Verein jetzt nicht ausruhen, aber ein oder zwei Gänge zurückschalten.

Die Geehrten

BLSV-Mitgliedschaft: 70 Jahre (Franz Hadek sen.), Albert Schmitt; 60 Jahre: Hans Baußenwein, Elmar Dorsch, Emil Reu, Kurt Mötzel; 50 Jahre: Ernst Baußenwein, Franz-Josef Dorsch, Franz Hadek jun., Josef Pohli; 40 Jahre: Irmtraud Drobek, Georg Eger, Siegfried Graf, Wilma Haupt, Ingrid Heilmann, Marion Hein, Karl-Heinz Käppner, Hildegard Krönert, Karin Reu, Harald Schmitt; 25 Jahre: Timo Engelmann, Raimund Ganz, Tobias Haupt, Thomas Röllinger, Thomas Rückel, Günther Schmitt. BLSV-Verdienstnadeln: Manfred Gold, Alexander Flennert.

25 Jahre

Vereinsmitgliedschaft: 25 Jahre: Armin Baußenwein, Elke Braun, Daniel Deppisch, Gabi Deppisch, Andreas Dorsch, Tristan Eckert, Fabian Endres, Andreas Engelmann, Felix Engelmann, Felix Ferenczy, Alexander Flennert, Reinhold Ganz, Roland ganz, Tobias Ganz, Dietrich Hack, Thorsten hack, Roland Hähnel, Florian Haupt, Monia Haupt, Markus Heilmann, Rosemarie Hein, Roland Helemann, Johannes Hiller, Anfreas Konrad, Annika Lenhart, Frank Mauckner, Reinhard Mötzel, Jochen Ott, Andrea Pfannes, Florian Pfannes, Michael Pfannes, Rainer Rabenstein, Daniela Rapp, Roswitha Rapp, Elmar Scheller, Joachim Schiffmeyer, Andre Schmitt, Bernhard Schmitt, Hugo Schmitt, Oliver Schmitt, Sascha Schmitt, Thomas Schmitt, Heiko Schwab, Karl Schwab, Manuel Stöcker, Markus Stöcker, Ulrich Stöcker, Gisela Stumpf, Gerhard Vogel, Jonas Walter, Silvia Weigand, Gudrun Wolbert, Marianne Zeißner;