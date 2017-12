Haben Sie Ihre Vorsätze für das Jahr 2017 gehalten?

Gute Vorsätze gibt es zum Jahreswechsel oft viele. Man will sich mehr bewegen, weniger Süßes naschen, mehr Zeit mit der Familie verbringen oder endlich mit dem Rauchen aufhören. So oder ähnlich lauten die selbst gesetzten Ziele zu Beginn eines neuen Jahres. Gerne möchte man im eigenen Leben etwas ändern. Aber die guten Vorsätze auch wirklich konsequent umzusetzen, ist nicht einfach. Nicht selten fällt man wieder zurück in die alten Gewohnheiten - und steht schließlich genauso da wie am Jahresanfang.

Bei unserer Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz haben wir die Passanten gefragt: Hatten Sie sich für das Jahr 2017 etwas vorgenommen? Und haben Sie es geschafft, Ihren Vorsatz zu halten?