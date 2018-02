H2-Wasserstoff-Tankstelle: Rat will mehr Informationen

Der Bauvoranfrage zum Neubau einer H2-Wasserstoff-Tankstelle an der bestehenden Total-Tankstelle in Biebelried konnte der Gemeinderat Biebelried nicht zustimmen. Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung waren zu viele Fragen offen, zum Beispiel Grundstücksfragen. Deshalb wurde der Tagesordnungspunkt in den nichtöffentlichen Teil verlegt. Wie Bürgermeister Roland Hoh gegenüber dieser Zeitung erläuterte, sei die Anfrage dort abgelehnt worden. Die Gemeinde möchte eine detaillierte Planung haben. Es müsse zum Beispiel gesichert sein, dass keine vorhandenen Leitungen überbaut werden. Auch eventuelle Einschränkungen seien bislang nicht absehbar. Wenn eine detaillierte Planung vorgelegt werde, könne man sich wieder mit dem Thema beschäftigen, meinte Hoh.

Manche Wirtschaftswege rund um Biebelried, Westheim und Kaltensondheim sind für den Verkehr gesperrt, wobei diese für Radfahrer und landwirtschaftlichen Verkehr frei sind. Im Ortsteil Biebelried könnten die Schilder laut Bürgermeister Roland Hoh bleiben, weil sich die Schilder im ungewidmeten Bereich befinden. Veränderungen müsste es jedoch beim Kitzinger und beim Sulzfelder Weg im Ortsteil Kaltensondheim geben, ebenso im Ortsteil Westheim, wo die meisten Wege gewidmet seien.

Verkehr nicht weniger geworden

Harald Vierrether wies darauf hin, dass es keinen Sinn mache, die Flurwege „Pflanzbeete“ oder Sulzfelder Weg von Kaltensondheimer Seite zu sperren, während sie von Repperndorf oder Sulzfeld frei befahrbar seien. Guido Böhm meinte, dass der Verkehr trotz aufgestellter Schilder auf den Wehen nicht weniger geworden sei. „Wenn man Verbote ausspricht, dann muss man sie auch umsetzen“, betonte er. Lange wurde noch hin und her diskutiert, bevor sich die Mehrheit des Gemeinderats für eine Vertagung aussprach. Insbesondere die Verkehrssituation in den Ortsteilen Westheim und Kaltensondheim soll vor der nächsten Beratung noch einmal begutachtet werden.

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Biebelried 4 muss neu gewählt werden. Bislang war hier der Vertreter des Gemeinderats Manfred Kleinschrodt. Eigentlich sollte dies laut Amt für Ländliche Entwicklung der Bürgermeister sein, informierte Bürgermeister Roland Hoh. Diese Vorgabe war nicht für alle verständlich, da aber auch Kleinschrodt selbst nicht als Vertreter des Gemeinderats kandidieren wollte, beschloss der Rat bei zwei Gegenstimmen, Bürgermeister Hoh als Vertreter zu entsenden.

Einstimmig stellte der Gemeinderat Biebelried in seiner Sitzung in Kaltensondheim die Jahresrechnung für 2016 fest. Somit betrug der Gesamthaushalt 3 660 289,71 Euro. Andrea Czech stellte dem Gemeinderat das Ergebnis der örtlichen Rechnungsprüfung vor.

Wasserverluste

Geprüft worden sei zum Beispiel das Bauprojekt am Feuerwehrgerätehaus in Westheim. Aber auch mit den Wasserverlusten habe sich das Gremium beschäftigt.

Keine Einwände hatte der Gemeinderat Biebelried zu den Vorhaben der Stadt Kitzingen, was die Änderung des Bebauungsplanes „SO Freizeit und Reitsport mit abgegliedertem Wohnen und Tagungshotel“ und die Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlicher Hammerstielweg“ betrifft. Keine Einwände gab es auch zum Bebauungsplan „Obere Hofstatt Süd/Am Sonnenstuhl“ des Marktes Randersacker.

Der Tierschutzverein erhält für das Jahr 2018 einen Euro pro Einwohner als Kostenerstattung. In einem Jahr will der Gemeinderat erneut den Bedarf des Tierschutzvereins abfragen.

Die Bürgerversammlung für die Gemeinde Biebelried findet am Donnerstag, 22. Februar, ab 20 Uhr im Feuerwehrhaus Kaltensondheim statt.

Eine Bürgerin regte an, bei der Straße vor dem Kindergarten in Westheim die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Bürgermeister Roland Hoh sicherte zu, die Möglichkeiten dafür zu erkunden.