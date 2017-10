Gymnasium bleibt vorerst namenlos

Das Thema Namensfindung gehört am Marktbreiter Gymnasium erst einmal der Vergangenheit an: Einen angestrebten neuen Schulnamen wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Das Projekt hat sich vorerst erledigt, wie bei der Sitzung des Kreisausschusses am Montagnachmittag im Kitzinger Landratsamt bekannt wurde.

In einem Schreiben an Landrätin Tamara Bischof hatte Schulleiter Friedhelm Klöhr informiert, dass man den „Antrag auf Erweiterung des Schulnamens vorerst zurückziehen“ wolle. Das Anliegen solle so lange aufgeschoben werden, bis es „eine einvernehmliche Haltung“ mit der Stadt Marktbreit gebe.

Wie berichtet, hatte das Gymnasium in Marktbreit nach 53 „namenlosen“ Jahren den Wunsch geäußert, sich in „Hölldobler-Gymnasium Marktbreit“ umzubenennen. Prof. Dr. Bert Hölldobler ist, wenn man so will, ein Kind der Schule: Der heute 81-Jährige, der in den vergangenen Jahrzehnten Karriere als profunder Verhaltensforscher machte, legte in Marktbreit sein Abitur ab und verbrachte seine Schulzeit in Ochsenfurt.

Mit dem auserkorenen Namen ging die Schule – nach einem mehrjährigen internen Prozess – erstmals im Frühjahr in die Öffentlichkeit. Der Schulausschuss des Kitzinger Kreistages – der Landkreis Kitzingen ist Aufwandsträger der Schule – sollte dem Wunsch der Schule zustimmen. Doch so weit kam es nicht: In der Sitzung leistete Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein, der als Kreisrat an der Sitzung teilnahm, erbitterten Widerstand gegen das Vorhaben. Hegwein monierte seinerzeit, dass die Stadt kaum in die Namensfindung einbezogen gewesen sei.

Der Streit hatte Folgen: Zum einen vertagte der Ausschuss die Abstimmung über den Namen. Das Thema wanderte damit zurück nach Marktbreit und landete im Stadtrat. Dort waren sich die Räte überwiegend einig: Mit der bisherigen Bezeichnung habe sich ein Markenname etabliert. Weshalb die Stadträte ein entsprechendes Votum abgaben und sich – bei einer Gegenstimme – für den bestehenden Namen „Gymnasium Marktbreit“ aussprachen.

Damit befand man sich in einer Art Namensgebungs-Sackgasse. Die öffentliche Kritik und vor allem die Ablehnung durch den Stadtrat ließen die Schule nun dazu übergehen, das Thema Schulnamen-Verleihung „erst einmal auf Eis zu legen“, wie Schulleiter Klöhr auf Anfrage dieser Zeitung betonte. Einen möglichen neuen Anlauf, der Schule einen Namen zu geben, werde es nur „im Einvernehmen mit der Stadt Marktbreit“ geben.