Gymnasiasten besuchten das Theater Schweinfurt

(ela) Einen Ausflug ins Schweinfurter Theater unternahmen die Schüler der 11. Jahrgangsstufe des Wiesentheider Gymnasiums zusammen mit ihren Lehrern. Dort stand der Besuch eines Gastspiels in englischer Sprache mit dem Titel „My sister Syria“ auf dem Programm. Wie der Titel schon andeutet, ging es dabei um den seit Jahren andauernden Krieg in Syrien mit allen damit verbundenen Leiden der Zivilbevölkerung, die zur Flüchtlingskrise in Europa geführt hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Stück machte die Schüler betroffen betroffen und ließ viele Fragen offen.