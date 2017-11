Guter Zustand des Prichsenstädter Waldes

Er sieht noch sehr gut aus, jetzt im November, der Stadtwald von Prichsenstadt. Die Blätter sind länger grün und hängen auch länger als im vorigen Jahr, und die Bäume wirken durch den Regen frisch und vital. Mit dieser guten Nachricht eröffnete Hubertus König, Förster in Prichsenstadt, seinen Forstbetriebsplan 2018, und eine Stunde lang stellte er zunächst den Bericht vor, um anschließend die Fragen der Räte zu beantworten.

Vor allem im Wald in Kirchschönbach hatte König relativ viele Bäume schlagen lassen. „Sie stehen auf einer sandigen Düne mit einer darunter liegenden Schicht Ton“, sagte König, „Ton ist wasserundurchlässig, aber die Wurzeln der Bäume reichen nicht bis in diese Tiefe.“ Die Bäume würden unter „Trockenstreß“ leiden, und sie gehörten zu den insgesamt 53 Prozent zwangsbedingtem Einschlag. Bis zum Ende des Jahres plant König, dass 1504 Festmeter (fm) Holz geschlagen werden sein. Finanziell bleibt ein Gewinn von etwa 23 000 Euro. Für das Jahr 2018 rechnet König nach allen Einnahmen und Ausgaben mit einem Plus von 3000 Euro.

Kiefern haben vor allem unter dem heißen Sommer 2015 gelitten

Den Auslöser für den recht starken Zwangshieb von mehr als der Hälfte der Bäume sieht König im heißen und trockenen Sommer 2015. Gerade die Kiefern hätten darunter gelitten, und auch verschiedene Käferarten und die mehr und mehr um sich greifende Mistel hätten ihren Teil dazu beigetragen.

In der Fragerunde erklärte König, dass die Kosten des Bauhofes anders als die intern verrechneten Verwaltungskosten reell abgerechnet würden. Er lässt, sagte er, die Bauhofmitarbeiter auch nur die Arbeiten machen, für die sie qualifiziert seien. „Die gefährlicheren übernehmen speziell geschulte Arbeiter der Firmen.“

Warum 2016 gut ein Drittel der Bäume von der Firma Reith in Arnstein, die für die Stadt Prichsenstadt den Wald bewirtschaftet, gekauft worden waren, hatte das Interesse von Ratsmitglied Fabian Uhl geweckt: „30 000 Euro, und das als Käufer und Verkäufer, wie geht das?“ Das hinge mit der Marktregelung „Angebot und Nachfrage“ zusammen, antwortete König. Grundsätzlich sei der Bürgermeister der Verkäufer, und der Markt sei ein recht komplexes System. „Nicht jedes Sägewerk braucht zu jeder Zeit soundsoviel Holz“, sagte König, „manchmal braucht es in einem Jahr überhaupt keine Kiefer, sondern Eiche, dann heißt es auch mal schnell anliefern, mit einem Zeitfenster von 20 Minuten inklusive Abladen.“ Weshalb es dann wirtschaftlicher sei, wenn Reith das Holz kaufe ehe es vielleicht ein Jahr später verkauft werden soll, dann aber nicht mehr brauchbar sei.

König sprach auch von einer gewissen Vorratshaltung, indem mehr junge Bäume angepflanzt werden sollen, „die dann in Ruhe wachsen dürfen“. Insgesamt zeigten sich die Räte zufrieden mit ihrem Wald. Hinsichtlich des Zahlenwerkes von König sprang ihm Wolfgang Brosche bei, früher selbst bei der Stadt für den Wald angestellt, bei. Er sprach von einem „sehr transparenten und nachvollziehbaren“ Bericht, den der Stadtrat auch einstimmig absegnete.