Gute Zusammenarbeit in anderem Schulverbund

„Wir hatten früher oftmals turbulente Zeiten – jetzt herrscht Ruhe.“ Gute Stimmung beim Mittelschulverband Marktbreit in seiner Sitzung am Dienstagnachmittag, die Vorsitzender Erich Hegwein mit seinem Satz auf den Punkt brachte. Denn nach Jahren des Konflikts im Schulverbund Ochsenfurt hat sich der Wechsel nach Iphofen/Scheinfeld offensichtlich ausgezahlt.

Schulverbünde wurden gegründet, um vor allem im ländlichen Raum den Mittelschülern die Möglichkeit zu geben, zwischen allen drei Zweigen dieser Schulart wählen zu können, was bei kleinen Schulen organisatorisch nicht möglich ist. Zudem sollte damit eine Schulschließung wegen zu wenigen Schülern verhindert werden. Wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ zwischen den Schulverbänden im Verbund Ochsenfurt kündigte Marktbreit den Vertrag, trat aus dem Verbund aus und schloss sich zum Schuljahrwechsel diesen Jahres dem Verbund Iphofen an.

Und das scheint, so ein erstes Resümee nach knapp einem halben Schuljahr, die richtige Entscheidung gewesen zu sein, was auch Schulleiterin Ute Krueger bestätigte: „Das ist eine Zusammenarbeit.“ Denn im neuen Verbund funktioniere es sehr gut, sehr kooperativ, auch im Krankheitsfall eines Lehrers gebe es Vertretung durch den Verbund.

Allerdings hat der Wechsel aktuell noch einige Nachwehen: Denn die im Ochsenfurter Verbund „eingeschulten“ Schüler aus dem Marktbreiter Verband können nach wie vor diese Schule besuchen, was von 22 Schülern als „Gastschüler“ auch genutzt wird, so dass die Schülerzahl im Schulverband Marktbreit aktuell auf 73 sinkt. Wie Kämmerer Wolfgang Schmer in seinem Haushaltsbericht klarstellte, ist der eigentliche Schulsprengel aber größer. Denn zu den 73 kommen die 22 „Gastschüler“ in Ochsenfurt und sieben Gastschüler, die in Kitzingen zur Schule gehen. Insgesamt hat der Sprengel also 102 Schüler. Da von den 73 Schülern, die für den Haushalt relevant sind, wiederum 21 in Iphofen und weitere 2 - um ihnen die Fahrt nach Scheinfeld zu ersparen - in Ochsenfurt beschult werden, verbleiben im Schulhaus Marktbreit 50 Schüler.

Das hat wiederum zur Folge, dass es derzeit in Marktbreit keinen Elternbeirat gibt. Um dies auszugleichen, wurde ein „Elterngremium“ gegründet, das anstelle von fünf nur vier Mitglieder und auch rechtlich einen anderen Status hat.

Obwohl der Gesamthaushalt für das Jahr 2018 des Schulverbands mit 363 700 Euro um 50 900 Euro niedriger als im laufenden Jahr ausfällt, steigt die Umlage für die Mitgliedsgemeinden pro Schüler deutlich an, was an den gesunkenen Schülerzahlen liegt. Unter dem Strich ist ein durch sonstige Einnahmen nicht gedeckter Bedarf in Höher von 251 000 Euro auszugleichen.