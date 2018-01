Gute Tat: Kinderwünsche erfüllt

(rtr) Gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern hat die HypoVereinsbank bereits im fünften Jahr ihrer Weihnachtspäckchen-Aktion Wünsche von Kindern der Lebenshilfe erfüllt. Dies teilt die Bank der Presse mit. Jutta Mackh, Leiterin der Filiale Kitzingen hat bei der Geschenkübergabe mehr als 100 Kindern Weihnachtspäckchen überreicht. Die Freude der Mädchen und Buben sei der größte Dank an alle Beteiligten der Aktion, so Jutta Mackh im Beisein des Geschäftsführers der Lebenshilfe Kitzingen, Manfred Markert. Seit Ende November konnten Kunden und Mitarbeiter der HypoVereinsbank Kitzingen in der Filiale Karten von einem Weihnachtsbaum abnehmen und die Geschenke zur Erfüllung der Wünsche besorgen, heißt es abschließend in der Mitteilung.