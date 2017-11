Gute Beteiligung beim Vereineschießen

(ela) Ihre Treffsicherheit stellten die Dettelbacher Vereine bei der Schützengesellschaft unter Beweis. Diese hatte zum jährlichen Vereineschießen eingeladen, wie der Presse mitgeteilt wird. Erster Schützenmeister Ulrich Berhold überreichte die von der Dettelbacher Geschäftswelt gesponserten Preise an die Sieger, heißt es weiter in der Mitteilung. Dies war die Wasserwacht mit 314 Ringen. In Einzelwettbewerb gewann Friedrich Kraus (Wasserwacht) mit einen 37,5 Teiler. Das Foto zeigt einen Teil der erfolgreichen Teilnehmer zusammen mit Schützenmeister Ulrich Berthold.